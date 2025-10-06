Bijela kuća se oglasila o pregovorima Izraela i Hamasa.

Izvor: Profimedia/ Anadolu Agenci/Hani Alshaer

Danas su u Egiptu počeli pregovori Izraela i Hamasa, palestinske militantne organizacije, a portparolka Bijele kuće Kerolin Levit održala je konferenciju za medije povodom rata na Bliskom istoku i početka mirovnih pregovora. Američki predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp želi što prije da se organizuje razmena ratnih zarobljenika, prenosi "Skaj Njuz".

Prema njenim riječima, i Izrael i Hamas podržavaju plan američkog predsjednika. U dokumentu se navodi čak 20 tačaka.

"Vidjeli ste da se obje strane slažu da ovo treba da se završi, slažu se u 20 tačaka koje je predložio Predsjednik Tramp. To je nevjerovatan uspjeh, cijela administracija naporno radi sve što može", ispričala je Levit.

Predsjednik Donald Tramp želi da ubrza stvari kako kaže Levit i volio bi što pre da vidi razmjenu zarobljenika. Na pitanje novinara šta je plan ukoliko pregovori propadnu, ona je objasnila stav Vašingtona da "ne želi da se povlače crvene linije".

"Ovo je jedan od najboljih mirovnih sporazuma koje je svijet vidio. Važno je da stvari krenu i da dođe do razmjene talaca", dodala je Levit.

Šta traži Izrael, a šta Hamas

Obje strane traže pojašnjenje o ključnim detaljima, uključujući pitanja o kojima prethodni pokušaji postizanja sporazuma nisu uspjeli.

Egipatski izvori tvrde da Hamas traži garancije da će se Izrael razoružati kada oslobode preostale taoce. Dio vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, od kojeg zavisi da ostane na vlasti, protivi se bilo kakvom prekidu neprijateljstava.

Tramp je zatražio od Izraela da prestane da bombarduje Gazu tokom razgovora. Stanovnici palestinske enklave rekli su Rojtersu da je Izrael zaista smanjio svoje napade, iako ih nije u potpunosti zaustavio.

Zdravstvene vlasti u Gazi saopštile su da je 19 ljudi ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima u protekla 24 sata, što je oko trećine prosječnog dnevnog broja poginulih u poslednje tri nedelje u kojima je Izrael vodio jednu od svojih najvećih ofanziva od početka rata.

Egipatska državna televizija saopštila je da su razgovori počeli u odmaralištu Šarm el Šeik na Crvenom moru.

Razgovori su počeli uoči druge godišnjice Hamasovog krvavog napada na Izrael u kojem je ubijeno 1.200 ljudi 7. oktobra.

U izraelskom odgovoru ubijeno je najmanje 67.000 Palestinaca, a palestinska enklava, u kojoj živi oko 2,2 miliona ljudi, potpuno je uništena.