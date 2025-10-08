Ostvaren je veliki napredak u pregovorima Izraela i Hamasa.

Izvor: Profimedia/ Anadolu Agenci/Hani Alshaer

Danas je treći dan indirektnih pregovora Izraela i Hamasa, palestinske militantne organizacije, u Egiptu i prema poslednjim informacijama, ostvaren je veliki napredak u pregovorima, javlja britanski "Gardijan". Hamas je predao listu talaca koje želi da dobije u razmjeni ratnih zarobljenika.

Izvori "Rojtersa" navode da su svi optimistični u vezi ovih pregovora. Reč je o "viđenijim" Palestincima koji su dugo zarobljeni i koje je Hamas već pokušavao da vrati kući u više navrata.

Prema saznanjima Palestinaca, Hamas želi Marvana al-Barguta, lidera pokreta Fatah i Ahmeda Sadata, vođe pokreta "Sloboda Palestini". Obojica su osuđena na doživotnu kaznu zatvora zbog učešća u napadima na Izraelce.

Da podsjetimo, indirektni pregovori Izraela i Hamasa počeli su u poznatom letovalištu Šarm el Šejk u Egiptu u ponedeljak 6. oktobra. Američki predsednik Donald Tramp je u više navrata rekao da je ovo "najbolji sporazum o miru" u poslednje vrijeme i nada se konačnom miru na Bliskom istoku.

Šta žele Izrael i Hamas?

Hamas traži garancije da će se izraelska vojska zaista razoružati kada Hamas oslobodi preostale taoce. Sa druge strane, Tramp je od Izraela zatražio više puta u prethodnom periodu da prestane sa bombardovanjem Pojasa Gaze.

Potvrđen je manji broj napada izraelske vojske, ali i dalje nisu u potpunosti obustavili sve vojne operacije. Pregovori su počeli u Egiptu u jednom poznatom hotelu u odmaralištu Šarm el Šejk u Egiptu na Crvenom moru.