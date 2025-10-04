Donald Tramp objavio je da su svi spremni za mir i tim povodom istakao da Izrael mora da prestane sa bombardovanjem Gaze.
Na osnovu izjave koju je izdao Hamas, vjerujem da su spremni za trajni mir. Izrael mora odmah da prekine bombardovanje Gaze, kako bismo mogli da izvučemo taoce bezbjedno i brzo.
Trenutno je to previše opasno. Već smo u razgovorima o detaljima koje treba dogovoriti. Ovo nije samo pitanje Gaze, ovo je pitanje dugo traženog mira na Bliskom istoku, napisao je Donald Tramp u objavi.
Da podsjetimo, Tramp je danas izdao ultimatum Hamasu. Rok im je dao do nedelje do 18 časova po vašingtonskom vremenu da oslobode taoce i da se uključe u pregovore inače im prijeti odmazda.