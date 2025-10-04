Donald Tramp objavio je da su svi spremni za mir i tim povodom istakao da Izrael mora da prestane sa bombardovanjem Gaze.

Izvor: printscreen Youtube

Na osnovu izjave koju je izdao Hamas, vjerujem da su spremni za trajni mir. Izrael mora odmah da prekine bombardovanje Gaze, kako bismo mogli da izvučemo taoce bezbjedno i brzo.

Trenutno je to previše opasno. Već smo u razgovorima o detaljima koje treba dogovoriti. Ovo nije samo pitanje Gaze, ovo je pitanje dugo traženog mira na Bliskom istoku, napisao je Donald Tramp u objavi.

Da podsjetimo, Tramp je danas izdao ultimatum Hamasu. Rok im je dao do nedelje do 18 časova po vašingtonskom vremenu da oslobode taoce i da se uključe u pregovore inače im prijeti odmazda.