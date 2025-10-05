Tramp objavio mapu povlačenja izraelske vojske iz Pojasa Gaze.
Američki predsjednik Donald Tramp objavio je večeras na svojoj društvenoj mreži "Truth social" mapu povlačenja izraelske vojske iz Pojasa Gaze. Hamas, palestinska militantna organizacija, prihvatila je sporazum o miru i nakon prihvatanja sporazuma, započeće se sa razmjenom ratnih zarobljenika.
"Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja, koju smo pokazali i podijelili sa Hamasom. Kada Hamas potvrdi, primirje će ODMAH stupiti na snagu, razmjena talaca i zarobljenika će početi, i stvorićemo uslove za sledeću fazu povlačenja, što će nas približiti kraju ove katastrofe duge 3000 godina", naveo je Tramp.
Da podsjetimo, Tramp je u petak 3. oktobra izdao ultimatum Hamasu. Rok im je dao do nedelje do 18 časova po vašingtonskom vremenu da oslobode taoce i da se uključe u pregovore inače im prijeti odmazda.
Izraelski premijer Benjanim Netanjahu najavio je večeras razmjenu talaca. U obraćanju građanima zahvalio se na velikoj pomoći Donaldu Trampu.