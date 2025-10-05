Stanovnici Gaze sa nevjericom reaguju na navodni pristanak Hamasa na mirovni plan Donalda Trampa, koji predviđa povlačenje Izraela i prekid vatre, dok javnost s oprezom čeka da vidi da li će plan donijeti stvarni kraj sukoba.

Izvor: EPA/JIM LO SCALZO/Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Stanovnici Gaze reagovali su s nevjericom nakon što je američki predsjednik Donald Tramp pozdravio, kako je rekao, "pozitivan odgovor" Hamasa na njegov mirovni plan za Pojas Gaze.

Na društvenim mrežama mnogi Palestinci izražavali su šok i zbunjenost, pitajući: "Da li je rat gotov?" i "Da li je ovo san ili stvarnost?"

Hamas je u zvaničnom saopštenju, koje je navodno pripremljeno uz pomoć posrednika, ponudio uslovno "da", prihvatio je Trampove predloge za razmjenu izraelskih talaca i ideju da se upravljanje Gazom povjeri palestinskim tehnokratama, ali je izbjegao jasne odgovore na ostale tačke iz 20-tačkastog plana.

Uoči sastanka predstavnika Izraela i Hamasa koji bi trebalo da se održi u ponedeljak u Egiptu, Tramp je u subotu na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je Izrael pristao na "početnu liniju povlačenja" iz Gaze i da se sada čeka potvrda Hamasa.

"Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja koju smo podijelili s Hamasom. Kada Hamas potvrdi, prekid vatre odmah stupa na snagu, počinje razmjena talaca i zatvorenika, i stvaramo uslove za sledeću fazu povlačenja", napisao je Tramp, dodavši da bi to značilo približavanje "kraju ove 3000 godina stare katastrofe".

Prema karti koju je objavio, "početna linija povlačenja" prikazuje približne izraelske linije kontrole u Pojasu Gaze pre velike ofanzive na grad Gazu koja je započela prošlog mjeseca. Tada je izraelska vojska (IDF) držala oko 70 odsto teritorije Gaze, južne gradove Rafah i Kan Junis, kao i velike djelove sjevera, uključujući tampon zonu uz granicu, prenosi "Tajms of Izrael".

"Savjetujem strpljenje. Ne treba se zanositi optimizmom, đavo je uvjek u detaljima", rekao je Ibrahim Fares za BBC.

Neki, poput aktiviste Halila Abu Šamale, smatraju da je riječ o potezu očaja: "Zvaće to mudrošću, ali zapravo je riječ o pokušaju Hamasa da ostane na vlasti. Čak sumnjam da su sami pisali tu izjavu, bila je previše promišljena."

Drugi, pak, u ovome vide istorijsku priliku za okončanje dugogodišnjeg sukoba. Za sada, stanovnici Gaze sa oprezom posmatraju da li će reči na papiru zaista donijeti kraj ratu.