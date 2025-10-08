Putin je na sastanku sa vojnim komandantima otkrio koliko su teritorije zauzeli ove godine, kao i to da se ukrajinske snage povlače sa linije fronta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u utorak da su ruske snage zauzele gotovo 5.000 kvadratnih kilometara teritorije u Ukrajini tokom 2025. godine i da Moskva ima potpunu stratešku inicijativu na ratištu.

Na sastanku sa visokim vojnim komandantima, Putin je rekao da se ukrajinske snage povlače sa linije fronta na svim sektorima. Naglasio je da Kijev pokušava da gađa duboko unutar ruske teritorije, ali da to neće pomoći u promjeni situacije u ratu koji traje više od tri i po godine.

"U ovom trenutku, Oružane snage Rusije u potpunosti drže stratešku inicijativu. Ove godine oslobodili smo gotovo 5.000 kvadratnih kilometara teritorije i 212 naseljenih mjesta", rekao je Putin na sastanku na sjeverozapadu Rusije, prema navodima Kremlja, prenosi Jutarnji.

Ukrajinske snage "povlače se duž linije borbenog kontakta, uprkos pokušajima snažnog otpora", dodao je.