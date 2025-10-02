Rusija je unaprijedila svoje rakete koje zaobilaze ukrajinski PVO.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Rakete Ruske Federacije su znatno unaprijeđene prethodnih mjeseci i one sada imaju mogućnost da zaobilaze ukrajinske protivvazdušne sisteme. Ovu informaciju su potvrdili zvaničnici iz Ukrajine i pojedinih zapadnih zemalja za list "Fajnenšel Tajms".

Ruska vojska je tokom ovog ljeta bombardovala ukrajinske fabrike bez većih problema. Rusija je u međuvremenu unaprijedila svoje balističke rakete i one sada mnogo efikasnije uništavaju američke baterije "Patriot" koje Ukrajina koristi u odbrani vazdušnog prostora.

Prema navodima ukrajinskih i pojedinih zapadnih zvaničnika, vjeruje se da je Rusija modifikovala svoj mobilni raketni sistem "Iskander M" koji lansira rakete dometa do 500 kilometara. Vjeruje se da su izmijenjene i balističke rakete "Kinžal" koje se lansiraju iz vazduha i njihov domet je do 480 kilometara.

Rakete i dalje prate uobičajenu putanju, ali u jednom trenutku skreću i imaju "strmu" fazu četa kako bi izvele manevar kojim "zbunjuju" protivraketni sistem "Patriot". Ovaj sistem je Ukrajina dobila od Sjedinjenih Američkih Država.

Jedan bivši ukrajinski zvaničnik je ocijenio ovaj potez Rusije kao "promjenu pravila igre". Ukrajina trenutno čeka isporuke američkih protivraketnih presretača, a Rusija je modifikovala svoje projektile i sada brže i efektivnije nanosi štetu na ključnim infrastrukturnim objektima Ukrajine.

Ukrajinska vojska je zabilježila veliki pad stope presrijetanja balističkih raketa u prethodnom periodu. U avgustu je iznosila 37 odsto, a u septembru svega 6 odsto.