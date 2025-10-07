Njemačka tajna služba ima dokaze da Rusija razmatra napad na NATO.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus je u intervjuu za njemački list "Wyborcza" otkrio da njemačka obavještajna služba posjeduje informacije da Ruska Federacija navodno razmatra mogućnost napada na NATO. Prema njegovim riječima, te dokaze njemačke službe bi trebalo ozbiljno shvatiti o potencijalnom napadu Rusije na NATO savez.

"Vjerujem specijalnim službama. A njemačke obavještajne službe tvrde da imaju dokaze da Kremlj razgovara o napadu na NATO.

Ako razgovaraju, planiraju li ga? Ne znamo.

Ali takvi signali moraju se shvatiti ozbiljno. Moguće je da su zaista spremni za rat. I mi se moramo pripremiti i učiti ne samo iz iskustava Ukrajinaca, nego i Rusa", izjavio je Kubilijus.

Potom je govorio o ruskim gubicima. Oni su, kako je naveo, veliki, ali je Moskva zadovoljna ostvarenim napretkom uprkos brojnim gubicima.

"Putin je trebalo da dođe u Kijev tri dana nakon početka rata. Ali tokom sukoba način ratovanja se promijenio.

Ne smijemo da zaboravimo da su Rusi uspjeli da se prilagode toj tehnološkoj transformaciji. Uprkos ogromnim gubicima, Rusija je i dalje sposobna u velikoj mjeri da proizvodi oružje, municiju i vojnu opremu", nastavio je on.

Na kraju razgovora za poljski list je napomenuo da se ove informacije pojavljuju u trenutku kada se dešavaju brojni incidenti u Evropi (nepoznati dronovi u Njemačkoj i Danskoj, prim.aut.). Članice NATO su tokom ljeta pristale da povećaju budžete za sisteme odbrane.