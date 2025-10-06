Snažan zemljotres jačine 4,7 stepeni Rihtera pogodio je centralni deo Italije, u blizini Riminija, a potres se osjetio i duž italijanske Jadranske obale. Za sada nema izvještaja o šteti ili povrijeđenima.

Izvor: MONDO

Zemljotres magnitude 4,7 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedeljak, 6. oktobra 2025. u 12.13 časova, na području centralne Italije. Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na oko 60 kilometara istočno od Riminija.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, nalazi se na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.