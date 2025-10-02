Epicentar zemljotresa u Tekirdagu u Turskoj bio je na dubini od devet kilometara.
Zemljotres jačine 5 stepeni po Rihteru danas je pogodio zapadnu Tursku. Epicentar je bio u Mramornom moru, 39 kilometara udaljenom od provincije Tekirdag, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Zemljotres se osjetio i u Istanbulu. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od devet kilometara.
#Earthquake(#deprem) possibly felt 16 sec ago in#Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)October 2, 2025
(MONDO)