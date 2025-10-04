Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 18 kilometara od Podgorice.

Izvor: Dejan Feratović

Zemljotres magnitude 2,7 stepeni Rihtera zabiljeležen je u subotu, 4. oktobra 2025. u 01.34 časova, na području Crne Gore.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje. Epicentar je bio blizu granice sa Albanijom, tako da se osjetio i u Crnoj Gori.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.