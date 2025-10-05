Dok ratna prijetnja i dalje tinja, SAD čuvaju jedan od najsigurnijih bunkera na svijetu ispod planine Šajen, spreman da zaštiti državno rukovodstvo i obezbijedi kontinuitet vlasti čak i u slučaju nuklearnog udara.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/001 Images / Alamy / Profimedia

Iako rat velikih razmjera još nije izbio, države, pa i one u Evropi, pripremaju se za najcrnje scenarije. Stručnjaci smatraju da je glavni adut SAD planina Šajen, ispod koje se nalazi jedan od najtajnovitijih i najotpornijih bunkera na planeti. Projektovan je tako da obezbijedi funkcionalnost vlade i vojske čak i u slučaju nuklearnog udara.

Kompleks je smješten oko 2.000 stopa (oko 600 metara) ispod Stenovitih planina u Koloradu, potpuno opremljen da izdrži razorne nuklearne udare.

Izgradnja je započeta usred Hladnog rata, kada je strah od nuklearnog sukoba bio svakodnevica. Glavni cilj tada bio je da se osigura da, čak i u najgorim katastrofama, američko rukovodstvo može nastaviti sa radom.

Unutar bunkera nalazi se više objekata na oprugama, otpornih na zemljotrese i šokove, sa sopstvenim sistemima za struju, vodu, zalihe hrane i komunikacije.

Izvor: 001 Images / Alamy / Profimedia

Debeli granitni zidovi i masivna vrata dodatno štite od nuklearnih udara i elektromagnetnih pulsa. Kompleks služi kao rezervni komandni centar. U slučaju ozbiljne krize, predsjednik Donald Tramp, ključni lideri i vojne strukture mogli bi se povući unutra i nastaviti upravljanje državom i odbranom, bez obzira na situaciju na površini.

Planina Šajen podsjeća nas da pripreme za ratne katastrofe nisu samo teorija, države ozbiljno razmatraju scenarije opstanka. I dok većina ljudi nikada neće vidjeti unutrašnjost tog bunkera, on simbolizuje koliko ozbiljno nacije shvataju opasnost i koliko su spremne da idu daleko kako bi sačuvale državnost i kontinuitet vlasti.