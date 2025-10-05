Benjanim Netanjahu je govorio o ratu sa Hamasom.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu govorio je večeras u svom obraćanju o ratu sa Hamasom, palestinskom militantnom organizacom. Nakon što je Hamas popustio pod ultimatom Donalda Trampa, izraelski premijer je najavio vraćanja kući svih talaca.

"Svi taoci, i oni koji su živi i oni koji su preminuli, biće vraćeni kući za vrijeme predstojećeg praznika. Na početku rata, jedan naš zvaničnik je izjavio da sumnja da ćemo moći da vratimo taoce žive. Ja nikada nisam odustao od postizanja ciljeva u ovom ratu", započeo je Netanjahu, prenosi "Skaj Njuz".

Potom se zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trampu. Iskazao je zahvalnost građanima Izraela zbog vere i strpljenja.

"Zahvalan sam dragom prijatelju Donaldu Trampu, Hamas neće odložiti svoj dio dogovora. Zahvalan sam i našim oružanim snagama, svima koji su se žrtvovali", dodao je Netanjahu, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Tramp je u petak 3. oktobra izdao ultimatum Hamasu. Rok im je dao do nedelje do 18 časova po vašingtonskom vremenu da oslobode taoce i da se uključe u pregovore inače im prijeti odmazda.