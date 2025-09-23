U noći 23. septembra, ruske trupe izvele su masovne napade vođenim avionskim bombama na ukrajinski grad Zaporožje.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

"Drugu noć zaredom, Rusi izvode masovne napade na Zaporožje. Na meti su civilna infrastruktura i domovi građana", napisao je načelnik Zaporoške regionalne vojne administracije Ivan Fedorov na Telegramu, prenose ukrajinski mediji.

"U noći 23. septembra, ruska vojska izvela je masovne napade vođenim avionskim bombama na regionalni centar", navodi se u objavi Državne službe za vanredne situacije na Telegramu.

Napadi su pogodili privatno stambeno naselje, pri čemu je jedna kuća potpuno uništena, dok su okolne zgrade oštećene usled udarnog talasa. Na mjestu napada izbio je i požar.

Hitne službe su na terenu, gase požar i sprovode potragu i spasavanje. Prema preliminarnim informacijama, moguće je da se jedna osoba nalazi ispod ruševina uništene zgrade.

Broj žrtava se još uvijek utvrđuje. Sve gradske hitne službe angažovane su na mjestu granatiranja.

(MONDO/News.Az)