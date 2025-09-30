Volodimir Zelenski u svom obraćanju istakao je da je elektrana već sedam dana bez napajanja zbog granatiranja.

Najveća evropska nuklearna elektrana Zaporožje u Ukrajini sedmi dan je bez spoljnog napajanja električnom energijom, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u večerašnjem obraćanju rekao da preti katastrofa širokih razmjera.

Zelenski je rekao da je ovo "prijetnja apsolutno svima". Situaciju u nuklearci Zaporožje nazvao je "kritičnom, vanrednom".

"Nuklearna elektrana Zaporožje je već sedmi dan u vanrednom stanju. Situacija je kritična. Zbog ruskog granatiranja elektrana je isključena iz sistema i bez napajanja. Trenutno se snabdijeva strujom iz dizel generatora. Generatorima, kao ni samoj elektrani, nije namijenjeno da funkcionišu na ovaj način, i nikada ranije nisu radili u ovom režimu ovoliko dugo“, rekao je Zelenski. Dodao je da je jedan generator već otkazao.

"Već imamo informacije da je jedan od generatora otkazao. Rusi granatiranjem sprječavaju popravku dalekovoda prema elektrani i obnovu osnovne bezbjednosti. A to je prijetnja apsolutno svima. Nijedan drugi terorista na svijetu nikada se nije usudio da učini nuklearnoj elektrani ono što Rusija sada čini. I ispravno je da svijet na to ne ostane nijem“, poručio je Zelenski u video-obraćanju, prenosi Index.

Razgovor sa šefom UN-a

"Razgovarali smo i o situaciji u Nuklearnoj elektrani Zaporožje, koja je pod ruskom okupacijom. Elektrana se sada suočava sa najdužim prekidom rada, sedmi dan bez struje, jer su dalekovodi uništeni granatiranjem. Važno je da svijet razumije moguće posledice. Računamo na odgovarajuću reakciju“, rekao je Zelenski.

Šef UN-ove Agencije za atomsku energiju Rafael Grosi juče je potvrdio da je nuklearna elektrana Zaporožje skoro nedelju dana bez spoljnog napajanja. Elektrana na jugoistoku Ukrajine nalazi se pod ruskom kontrolom od prvih nedelja rata, a obje strane više puta optužuju jedna drugu za granatiranje i ugrožavanje nuklearne bezbednosti.

Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), napisao je na mreži X da se u Varšavi sastao sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrejem Sibiho i razmenio mišljenja o elektrani. Dodao je da IAEA radi na tome da se omogući obnova napajanja.