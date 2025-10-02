Izrael tenkovima blokirao glavni put ka Gazi, sprječavaju ljude da se vrate, ovo je poslednja prilika da pobjegnu.

Izvor: Twitter/@AvichayAdraee/Screenshot

Izraelski tenkovi su blokirali glavnu saobraćajnicu ka Gazi, sprječavajući one koji su napustili opkoljeni grad da se vrate, a ministar odbrane Izraela, Israel Kac, izjavio je da je ovo poslednja prilika za stotine hiljada ljudi koji su još uvijek u gradu da pobjegnu.

Izrael je poručio cjelokupnom milionskom stanovništvu Gaze da krene ka jugu dok pokreće jednu od najvećih ofanziva ovog mjeseca, navodeći da će iskoreniti borce Hamasa u onome što naziva njihovim poslednjim uporištima u najvećem urbanom području Gaze. Stanovnici su za Rojters rekli da su tenkovi postavili pješčane barijere na glavnoj cesti južno od grada Gaze. Ljudima je bilo dozvoljeno da napuste grad, ali oni koji su otišli u potrazi za hranom ili privremenim skloništem više nisu mogli da se vrate.

"Ovo je poslednja prilika za stanovnike Gaze koji žele da odu na jug i ostave Hamasove operativce izolovane u samom gradu Gazi, suočene sa punim obimom operacija IDF-a (Izraelske vojske)", izjavio je izraelski ministar odbrane. Dodao je da će oni koji napuste grad biti podvrgnuti vojnoj proveri.

Vojska je u srijedu saopštila da je započela operaciju jačanja i održavanja "operativne kontrole Netzarim koridora", oblasti koju kontroliše i koja dijeli sjevernu i južnu Gazu. Danas nisu odgovorili na zahtjev za dodatnim komentarom.

"Ne idemo nigdje"

Ujedinjene nacije procjenjuju da se u gradu Gazi nalazi između 600.000 i 700.000 ljudi, nakon što je do 400.000 njih pobjeglo u poslednjih nekoliko nedelja, dok su izraelske snage napredovale, rušeći zgrade na svom putu. Neki stanovnici sa kojima je Rojters razgovarao rekli su da je potez zabrane povratka u grad povećao njihovu odlučnost da ostanu.

"Ne idemo. Juče je dron ispalio granate na krov naše zgrade, ali mi ne idemo", rekao je Hani, koji živi u Gazi, prenosi Jutarnji.

"Bojimo se da, ako odemo, nikada više nećemo vidjeti naš grad Gazu", rekao je.

Izraelski avioni i tenkovi nastavili su da napadaju grad Gazu. Ministarstvo zdravlja u Gazi je saopštilo da je izraelska vojska u napadima ubila najmanje 77 ljudi u poslednja 24 sata.

Ljekari su izjavili da je u jednom od tih napada, danas ubijeno devetoro ljudi, među njima pet članova jedne porodice, u blizini narodne kuhinje u Al-Mavasiju, južnom obalskom području koje je Izrael proglasio "humanitarnom zonom" za stotine hiljada stanovnika prisiljenih da napuste druge djelove Gaze.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

"Naši životi biće okončani"

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da se zbog intenziviranih izraelskih kopnenih napada ne mogu liječiti bolesni i ranjeni, pošto su četiri medicinske ustanove bile prinuđene da se zatvore.

Ljekari u glavnoj bolnici u Gazi, Al-Šifa, izjavili su da su bili primorani da smanje obim rada zbog neprekidnog izraelskog bombardovanja oko bolnice, dok su se ranjivi pacijenti zabrinuli da će bolnica uskoro morati potpuno da zatvori svoja vrata.

"Ako se ovo odjeljenje zatvori, to će značiti smrt za pacijente. Naši životi biće okončani. Ovo odjeljenje za nas znači život", rekao je Medhat Elewah, pacijent na dijalizi, u video snimku iz bolnice koji je Rojters dobio.

Rekao je da je ranije dobijao dijalizu u trajanju od četiri sata, tri puta nedeljno, ali je to sada smanjeno na dva sata.