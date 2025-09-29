Tramp je uoči sastanka obećao "nešto posebno“ u svom najnovijem pokušaju da okonča rat.

Izvor: x/printscreen

Izraelski tenkovi su se danas približili samom centru grada Gaze, nekoliko sati prije nego što Donald Tramp treba da ugosti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Bijeloj kući. Tramp je uoči sastanka obećao "nešto posebno“ u svom najnovijem pokušaju da okonča rat.

Nakon gotovo dvije godine neuspešne diplomatije, Vašington je prošle nedelje arapskim i muslimanskim državama predstavio plan od 21 tačke koji poziva na trajno primirje i oslobađanje preostalih talaca, prenosi Index.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Tramp je rekao da vjeruje da je dogovor blizu.

"Imamo stvarnu priliku za nešto veliko na bliskom istoku. Svi su za nešto posebno, prvi put, uspjećemo", napisao je juče na društvenim mrežama.

Diplomate tvrde da su arapske države podržale Trampov plan. Strane diplomate na Bliskom istoku ocijenila su da Trampov plan od 21 tačke nije detaljan nacrt, već više skup širokih ciljeva.

Drugi izvor upoznat s pregovorima naveo je da su izraelski zvaničnici izrazili zabrinutost Vašingtonu zbog pitanja koja uključuju predloženo učešće palestinskih bezbjednosnih snaga u Gazi nakon rata, protjerivanje Hamasovih zvaničnika iz enklave i ukupnu bezbjednosnu odgovornost.

Arapske države uglavnom su podržale plan i sada čekaju da vide da li će doći do značajnih promjena nakon Trampovog sastanka s Netanjahuom, kažu diplomate.

Teška humanitarna kriza

U međuvremenu, na terenu nema popuštanja, gdje je Izrael ovog mjeseca pokrenuo jednu od svojih najvećih ofanziva u ovom ratu, opšti napad na grad Gazu. Izrael namjerava da uništi poslednja uporišta Hamasa, ponovio je Netanjahu.

Zdravstveni zvaničnici su izjavili da su tenkovi opkolili područje oko obližnje bolnice Al Helo, u kojoj se nalazi 90 pacijenata, uključujući 12 beba u inkubatorima. Ljekari su izvijestili da je bolnica granatirana tokom noći.

Napad na grad Gazu pogoršao je ionako tešku humanitarnu krizu, koja je dovela i do jače međunarodne izolacije Izraela. Nekoliko zapadnih zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, priznalo je palestinsku nezavisnost, uprkos izraelskim prigovorima.

Izrael navodi da neće zaustaviti borbe dok Hamas ne oslobodi sve taoce i trajno ne preda svoje oružje. Hamas, s druge strane, kaže da je spreman da oslobodi taoce u zamjenu za prekid rata, ali da neće predati oružje sve dok se Palestinci i dalje bore za svoju državu. Hamasovi predstavnici su naglasili da im još uvijek nije predstavljen nijedan novi američki mirovni predlog.

Izraelska vojska je danas potvrdila da nastavlja da gađa militantne grupe. Lekari navode da je vojska danas ubila najmanje 18 ljudi širom Gaze, većinu njih u samom gradu Gazi. Ofanziva na grad Gazu je takođe izvor unutrašnjih političkih tenzija, a porodice talaca smatraju da je vrijeme da se traži mirovni sporazum kako bi se njihovi voljeni vratili kući.

Izvor: x/printscreen

"Ulozi su previsoki"

Forum porodica talaca, koji predstavlja mnoge rođake ljudi zatočenih u Gazi, poslao je pismo Trampu prije njegovog sastanka s Netanjahuom, pozivajući ga da ne dozvoli nikome da sabotira sporazum koji predlaže za okončanje rata.

"Ulozi su previsoki, a naše porodice predugo čekaju da bi išta poremetilo ovaj napredak“, napisali su.

Borci predvođeni Hamasom izazvali su rat prije skoro dve godine, ubivši oko 1.200 ljudi i zarobivši 251 taoca u napadu na Izrael, prema izraelskim podacima. Više od 66.000 Palestinaca je od tada ubijeno u izraelskim napadima, prema zdravstvenim vlastima Gaze.