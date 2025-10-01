Napad na Globalnu sumud flotilu (GSF) u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit, iz GSF optužili Izrael za udare na 11 od 51 broda "korišćenjem šok bombi, eksploziva, a naizgled i hemijskih agensa"

Izvor: screenshot YT/aljazeeraenglish

Brodovi Globalne sumud flotile (GSF) koja nosi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze približavaju se palestinskoj enklavi, a izraelska vojska je aktivirala specijalnu jedinicu koja će izvršiti desant na 45 plovila.

Među njima je i brod švedske aktivistkinje Grete Tunberg.

Izvještači italijanskog lista Korijere dela sera javljaju da su izraelski specijalci iz jedinice "Šajetet 13" (Flotila 13) spremni za dejstvo i da su dobili instrukcije da "ne primjenjuju smrtnosnu silu", ali da niko u ovom trenutku ne zna šta bi moglo da se dogodi kada krene upad marinaca.

Mediji u Izraelu su sinoć prenijeli da se oružane snage i vojni vrh te zemlje pribojavaju da bi moglo da dođe do sukoba i ozbiljnog incidenta.

"Unaprijed se spremamo za provokacije. U pitanju je osjetljiva i složena operacija, neki od učesnika su delikatne figure poput parlamentaraca i svjetski poznatih ličnosti. Policija raspolaže obavještajnim podacima o tome da će neki od propalestinskih aktivista pokušati da pruže otpor, pa čak i da napadnu izraelske vojnike" kazao je neimenovani visoki zvaničnik izraelskoj televiziji Kanal 13.

Izvještači italijanskog lista navode da je za sada situacija na svim brodovima koji čine GSF naizgled mirna, ali napeta.

Jutros su brodove na kratko okružila nepoznata plovila, za koja se pretpostavlja da su izraelska, nakon čega su flotilu nastavili da prelijeću dronovi, što se dešavalo i prethodnih dana.

"Nalazimo se na 130-135 nautičkih milja od obale Pojasa Gaze. Do ovog trenutka nismo dobili od Izraela signale da se zaustavimo, ali smo u stalnom oprezu. Svjesni smo da bi tokom dana mogli da nam se približe kako bi se ukrcali" kazao je Arturo Skoto, poslanik italijanske opozicione Demokratske partije koji je jedan od političara s Apeninskog poluostrva koji je među učesnicima flotile.

Aktivisti GSF optužili su prošle nedelje Izrael za napad na 11 brodova flotile "korišćenjem šok bombi, eksploziva, a naizgled i hemijskih agensa" u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit