Donald Tramp i Benjamin Netanjahu obraćaju se posle sastanka u Bijeloj kući. Sastanak je posvećen okončanju rata u Gazi.

Izvor: x/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp obraća se javnosti nakon sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom iza zatvorenih vrata u Bijeloj kući.

"Upravo smo razgovarali o okončanju rata u Gazi, Iranu, trgovini, Avramovim sporazumima i širem kontekstu "mira na Bliskom istoku" - rekao je Tramp.

"Vrlo, vrlo smo blizu. I mislim da smo i dalje vrlo blizu" rekao je Tramp o postizanju dogovora o primirju u Gazi.

"Ovo je vjerovatno jedan od najvećih dana u istoriji ljudske civilizacije" dodao je on.

Zahvalio se izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu na prihvatanju njegovog plana za Gazu.

Ako Hamas prihvati predlog, svi preostali taoci biće oslobođeni za 72 sata, potvrđuje Tramp.

Ovo jeTrampov plan za Gazu

U dokumentu koji je objavila Bijela kuća, američki predsjednik Donald Tramp predstavio je svoj "Sveobuhvatni plan za okončanje sukoba u Gazi".

Plan sadrži 20 glavnih tačaka, a započinje time da Gazapostaje "deradikalizovana zona bez terorizma" koja ne predstavlja prijetnju svojim komšijama, javlja BBC. Kako navodi Sky News, među ključnim tačkama su:

Ako se obje strane slože s predlogom, rat će odmah prestati, a sve vojne operacije - uključujući vazdušne i artiljerijske udare - biće obustavljene.

Izrael neće anektirati niti okupirati Gazu.

Niko neće biti prisiljen da napusti Gazu, a oni koji to žele moći će slobodno da odu i slobodno se vrate.

Biće izrađen Trampov ekonomski razvojni plan "za obnovu i revitalizaciju Gaze".

U roku od 72 sata od prihvatanja predloga od strane Izraela, svi preostali taoci - živi ili mrtvi - biće vraćeni.

SAD će uspostaviti dijalog između Izraela i Palestinaca "kako bi se dogovorio politički okvir za miran i prosperitetan suživot"

SAD će sarađivati s arapskim i međunarodnim partnerima "na razvoju privremene međunarodne stabilizacione snage koja će se odmah rasporediti u Gazi"

Članovi Hamasa koji se obvežu na miran suživot i predaju oružje dobiće amnestiju.

Nakon što svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 zatvorenika s doživotnim kaznama i 1700 stanovnika Gaze pritvorenih nakon 7. oktobra 2023. godine.

Ulazak i distribucija pomoći odvijaće se bez ometanja dvije strane putem UN-a.

Hamasi druge frakcije složiće se da neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom, bilo direktnu, indirektnu ili u bilo kojem obliku.