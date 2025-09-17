Avion američkog predsjednika Donalda Trampa, "Air Force One", našao se u kritičnoj situaciji sa putničkim avionom iznad Long Ajlenda. Kontrolor letenja morao je hitno da interveniše kako bi izbjegao sudar.

Izvor: printscreen Youtube

Avion američkog predsjednika "Air Force One" bio je umiješan u dramatičnu situaciju u vazduhu sa putničkim avionom dok je u utorak uveče prevozio predsjednika SAD Donalda Trampa u Veliku Britaniju.

Kontrolor letenja bio je prinuđen da interveniše kada je primijetio da se putanja aviona kompanije "Spirit Airlines" približava predsjedničkom avionu iznad Long Ajlenda, izvijestili su CBS i Bloomberg, prenosi Dejli mejl.

Let "Spirit Airlines" 1300 putovao je iz Fort Loderdejla ka Bostonu kada je, prema navodima, kontrolor leta primijetio da su im visine slične i da se putanje poklapaju iznad Njujorka.

Kontrolor je više puta ponavljao instrukcije pilotima aviona "Spirit Airbus SE A321" da promijene kurs, podižući glas kada nisu odmah reagovali. U audio-zapisu koji je objavljen na mrežama čuje se kako kontrolor naređuje letu Spirit da se spusti i skrene dvadeset stepeni udesno.

Glas za koji se pretpostavlja da pripada kontroloru zatim je izdao upozorenje "obratite pažnju" i ponovio instrukciju: "Skrenite dvadeset stepeni udesno, odmah".

Ponovo, glas naređuje pilotima putničkog aviona da odmah skrenu udesno, prenoseći im da je "saobraćaj lijevo od vašeg krila na udaljenosti od oko osam milja".

Sve nervozniji, kontrolor ponavlja instrukciju i kaže: "Siguran sam da vidite ko je. Pazite na njega, bijel je i plav. Moram da pričam sa vama dvaput svaki put. Obratite pažnju. Spustite taj iPad".

Preliminarni podaci sa Flight Radar ukazuju na to da su se dva aviona najbliže približila na konvergentnim putanjama na oko 17 kilometara. Donald Tramp je bezbjedno sletio u London kasnije u utorak i započeo svoju drugu zvaničnu posjetu Velikoj Britaniji.