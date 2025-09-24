Zelenski o izjavi Trampa da Ukrajina može da vrati teritorije koje je Rusija zauzela, kaže da da američki predsjednik sada razumije da Kijev ne može da pristane na razmjenu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da američki predsjednik Donald Tramp sada razumije da Ukrajina ne može da pristane na razmjenu teritorije sa Rusijom.

U intervjuu koji je juče dao Foks njuzu, Zelenski je rekao da je imao "dobar razgovor" sa Trampom na marginama 80. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i da vjeruje da se promijenio stav predsjednika SAD, koji je juče održao govor pred državnicima iz cijelog svijeta.

"Prije svega, važno je da sam danas imao dobar razgovor sa predsjednikom Trampom i mislim da on danas razumije da ne možemo samo da razmjenjujemo teritorije", kazao je Zelenski.

On je ocijenio da "to (razmena teritorija) nije fer".

"Zaista računam na nastavak ovakvog (Trampovog) stava prema pitanju našeg suvereniteta. Ne radi se o teritoriji; pitanje je kako zaustaviti rat, zaustaviti Putina, promijeniti stav o ovom ratu.“

Intervju je uslijedio nakon što je Tramp signalizirao promenu ličnog stava o ratu koji Rusija vodi u Ukrajini.

On je u utorak rekao da Ukrajina "može da pobijedi" i povrati izgubljene teritorije i nazvao Rusiju "tigrom od papira".

Kijev post navodi da ove Trampove riječi predstavljaju oštro odstupanje od ranijih poziva Ukrajini da razmotri teritorijalne ustupke Moskvi.

Tramp i Zelenski su se sastali privatno na marginama godišnjeg zasijedanja Generalne skupštine UN na najvišem nivou.

Nakon razgovora Tramp je pohvalio Zelenskog kao "hrabrog čovjeka" čija zemlja "pruža pakleni otpor".

"Imamo veliko poštovanje prema otporu koju Ukrajina pruža (Rusiji). Zapravo je on prilično nevjerovatan", rekao je Tramp.

Šef Bijele kuće je nazvao rusku privredu "užasnom u ovom trenutku".

Upitan da li još uvijek može da vjeruje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Tramp je rekao da će znati "za oko mjesec dana".

Zelenski je rekao da je "pomalo" iznenađen Trampovom promjenom.

"On (Tramp) je pokazao da želi da podrži Ukrajinu do samog kraja. Dakle, sada razumijemo da smo spremni da završimo ovaj rat što je prije moguće. I on želi, i ja želim, i naš narod to želi", rekao je Zelenski.

On je dodao da "međutim, on (Tramp) razumije da Putin to ne želi i ne priznaje da ne pobjeđuje, a ipak svima govori da će pobijediti".

"Osjetio sam se veoma pozitivno kada sam vidio da će Tramp i Amerika biti uz nas do kraja rata ", zaključio je Zelenski u intervjuu američkoj televiziji.

