Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je u ranim jutarnjim satima oborilo ruski lovac-bombarder Su-34 u Zaporoškoj oblasti. Avion je, kako se navodi, u trenutku obaranja napadao grad Zaporožje vođenim bombama.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo oborilo je ruski lovac Su-34 u Zaporoškoj oblasti u ranim jutarnjim satima, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Vazduhoplovne snage su saopštile da je Su-34 oboren oko 4 sata ujutru po lokalnom vremenu u sektoru Zaporožje na liniji fronta. Ratni avion je navodno u to vrijeme napadao grad Zaporožje vođenim vazdušnim bombama, objavio je Kijevski independent.

Ruski Su-34 je sovjetski lovac-bombarder srednjeg dometa. Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu dramatično su se povećali u proljeće i ljeto 2025. godine, a očekuje se da će se intenzivirati u hladnim mjesecima sa obnovljenim napadima na energetsku infrastrukturu Kijeva.