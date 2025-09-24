Jedna osoba je ubijena, a dvije su ranjene u pucnjavi u zgradi Carinske službe u Dalasu. Napadač je pucao iz susedne zgrade, a potom izvršio samoubistvo.

Izvor: YouTube/Printscreen/NBC4 Columbus

Jedna osoba je poginula, a još dvije su hospitalizovane sa prostrelnim ranama nakon pucnjave u zgradi američke Imigracione i carinske službe (ICE) u Dalasu, u sredu ujutru, saopštila je policija Dalasa na društvenoj mreži X.

"Preliminarna istraga je utvrdila da je osumnjičeni otvorio vatru na zgradu državne institucije iz susedne zgrade", navodi se u saopštenju policije. "Dvije osobe su prevezene u bolnicu sa prostrelnim ranama, dok je jedna osoba preminula na licu mjesta. Osumnjičeni je takođe mrtav."

Prema informacijama dvojice zvaničnika iz bezbjednosnih službi koji su upoznati sa slučajem, najmanje dvoje pritvorenika ranjeno je u incidentu. Osumnjičeni je izvršio samoubistvo vatrenim oružjem, izjavila je sekretarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem na mreži X.

"Detalji se još uvjek utvrđuju, ali možemo potvrditi da ima više povređenih i poginulih", navela je Noem. Motiv napada za sada nije poznat, dodala je.

Vršilac dužnosti direktora Imigracione i carinske službe (ICE), Tod Lajons, izjavio je ranije u sredu za CNN da su tri osobe ranjene i prevezene u bolnicu. Nije precizirao identitet povređenih.

"Preliminarne informacije ukazuju na mogućeg snajperistu", rekao je Lajons.

U toj ustanovi se obično nalaze zaposleni u ICE-u, civili i pritvoreni migranti. Zamenica direktora američke Imigracione i carinske službe (ICE), Medison Šihan, izjavila je u srijedu ujutru za Fox News da nijedan ICE službenik nije povrijeđen u napadu koji se dogodio tog dana.

Pucnjava u sredu predstavlja najmanje treći slučaj da je neka od ustanova ICE-a ili Carinske i granične zaštite (Customs and Border Protection) u Teksasu ove godine bila meta vatrenog oružja.

Grupa napadača je 4. jula napala Prairieland Detention Center u blizini Fort Vorta, što su vlasti okarakterisale kao koordinisani napad u kojem je lokalni policajac pogođen u vrat. Policajac je preživio, a više od deset osoba je optuženo za navodnu umiješanost u ovaj napad.

Nekoliko dana kasnije, 27-godišnji muškarac naoružan puškom i taktičkom opremom ubijen je od strane policije nakon što je započeo pucnjavu na objekat Granične patrolе u MekAlenu. Dva policajca i jedan zaposleni u Graničnoj patrolи su povređeni, a između napadača i pripadnika snaga bezbednosti razmijenjeno je na desetine hitaca.

U avgustu je, kako je saopštilo Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost, uhapšen muškarac za koga su vlasti tvrdile da je nosio bombu u rancu u istoj ICE ustanovi u Dalasu koja je bila meta pucnjave u sredu.