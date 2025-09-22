Holandska policija ubila je 15-godišnjeg dječaka nakon krađe bicikla. Incident se dogodio ispred restorana, a svjedočila su mu djeca. Policija istražuje pucnjavu, dok su ostali tinejdžeri umiješani u krađu uhapšeni ili su se predali.

Izvor: Nickelas Kok / AFP / Profimedia

Holandskapolicija ubila je 15-godišnjeg dječaka nakon krađe bicikla u Kapel an den Iselu, gradu istočno od Roterdama.

Incident se dogodio u nedelju popodne u blizini restorana brze hrane, a svjedočili su mu deseci ljudi, uključujući i malu djecu. Policija je na mjesto događaja stigla oko 16:15, a očevici su izjavili da je tinejdžer prijetio upotrebom pištolja.

Dječak je nestao prije nego što je policija stigla, ali je kasnije primijećen u okolini restorana, gdje mu je policija naredila da stane. Umjesto toga, pobjegao je, nakon čega su policajci ispalili hitac.

Snimci sa kamera pokazuju da je policajac ispalio najmanje četiri metka sa udaljenosti od samo nekoliko metara na dječaka koji se nalazio na terasi restorana brze hrane, izvijestio je RTL Nieuws.

Nacionalna policija pokrenula je istragu o incidentu, što je standardna procedura kada ljudi budu povrijeđeni ili ubijeni od strane policije.

RTL navodi da je tinejdžer zaista imao pištolj, koji trenutno proučavaju forenzičari. Policija još nije izdala zvanično saopštenje.

Portparol policije rekao je za televiziju NOS da je jedan od tinejdžera koji je učestvovao u krađi bicikla uhapšen na licu mjesta. Drugi tinejdžer koji je bio umiješan u pljačku, navodno, sam se predao policiji.

Radnica restorana, koja je pravila pauzu pored izlaza za hitne slučajeve, rekla je za RTL da je sve vidjela. "Odjednom su se pojavili momci na biciklu," ispričala je. "Stavili su ga pored vrata, a onda je jedan izvadio pištolj. Bio je na pola metra od mene i pomislila sam: ‘Jao, moram da uđem unutra.’"

Gradonačelnik Kapel an den Isela, Joost Manasuma, pozvao je na smirenost. Naveo je da su mala djeca bili svjedoci pucnjave i dodao da "to dodatno pojačava efekat događaja".