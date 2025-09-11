Prema iskazu svjedoka, napadači su uočeni u predjelu Manastira Sveti Spiridon u poslijepodnevnim časovima, krećući se ubrzanim hodom.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Nadzorne kamere sa obližnjih objekata u blizini Brajića usnimile su motocikl kojim su se kretali dvojica nepoznatih napadača koji su 7. septembra ispalili više projektila i nanijeli povrede Tamari Stanojević (24), dok je Stefan Belada (48), za kojeg istražitelji sumnjaju da je bio meta i upravljao motociklom, ostao nepovrijeđen, prenosi CdM.

To se navodi u naredbi za sprovođenje istrage na osnovu koje je Budvanin Ivan Cvijović, za sada jedini uhapšeni, sproveden u Istražni zatvor zbog sumnje da je pomogao napadačima da pobjegnu.

U dokumentu, u koji je Pobjeda imala uvid, navodi se da su napadači bili obučeni u tamnu garderobu i imali su ranac i kacige.

Nakon što su pucali na Stanojević i Beladu, uputili su se ka tvrđavi Kosmač, starim austrougarskim putem. Policijski službenici su kasnije, na toj lokaciji, pronašli odbačeni motocikl koji su napadači, koji za sada nijesu identifikovani, koristili tokom pucnjave.

Prema iskazu svjedoka, napadači su uočeni u predjelu Manastira Sveti Spiridon u poslijepodnevnim časovima, krećući se ubrzanim hodom.

U naredbi za sprovođenje istrage opisano je kako je Cvijović pomogao osumnjičenima za napad da pobjegnu. Navodi se da je Cvijović bijelim motociklom i šarenom kacigom na glavi, po napadače došao kod mjesta Čelobrdo. Tamo je, kako se sumnja, planirano da se unište tragovi i sredstva kojima je izvršeno krivično djelo.

Nakon toga, prema dokumentu, u koji Pobjeda imala uvid, navodi se da je Cvijović najprije pokupio prvog napadača sa tamnom kacigom, kojeg je potom motociklom odvezao u blizini Manastira Praskvica. Potom se vratio za drugog napadača koji je takođe imao tamnu kacigu, ali i masku preko lica. Osumnjičeni Cvijović je i njega doveo na istu lokaciju, nakon čega im se gubi svaki trag, a on se uputio prema Budvi.

Policija je, nakon identifikacije i lociranja, od Cvijovića oduzela „BMW“ C600 sport cetinjskih registarskih oznaka koji je pronađen u garaži zgrade Mega marketa u Budvi, kao i dvije kacige.

Kako se navodi u spisima predmeta, pregledom video nadzora utvrđeno je da je Cvijović vozio motocikl za koji se sumnja da je korišćen u izvršenju krivičnog djela.

Tamara Stanojević je nakon ranjavanja 7. septembra popodne prevezena u cetinjsku Opštu bolnicu i nije zadobila povrede opasne po život, dok je Belada prošao bez povreda.

Prema nezvaničnim saznanjima iz više izvora iz bezbjednosnih službi, Belada je pripadnik ogranka škaljarskog klana sa Cetinja i sve ukazuje da je on bio meta, a njegova saputnica greškom ranjena.

Belada se prije 13 godina našao na meti napada, kada je u tuči na njega potegao pištolj sugrađanin Dejan Milačić u Njegoševoj ulici na Cetinju. Belada se tada zvao Milo. Milačić za to nije odgovarao, a ubijen je u februaru 2013. godine.

Krajem aprila 2015. godine Apelacioni sud donio je odluku da Belada provede tri godine i osam mjeseci u zatvoru zbog pokušaja ubistva Dragana Martinovića, ali i zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Na Martinovića je, kako piše u presudi, ispalio hitac i pogodio ga u butinu lijeve noge, nanoseći mu tako tešku povredu. Tada je posjedovao pištolj bez oružnog lista.

On je hapšen prošle godine sa Dušanom Đuranovićem u velikoj akciji slovenačke policije u Portorožu. Tamošnji mediji izvijestili su da su uhapšena dva važna člana međunarodno organizovanog kriminala iz Crne Gore.

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je pritvor do 30 dana Budvaninu Ivanu Cvijoviću, zbog sumnje da je pomagao dvojici nepoznatih napadača da pobjegnu nakon ranjavanja Tamare Stanojević (24), dok je bila na motociklu sa Stefanom Beladom (48) na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mjestu Brajići, piše CdM.

Šćepanović je odluku o pritvoru donio zbog bojazni da će Cvijović, ako ostane na slobodi, uticati na svjedoke, saučesnike, uništiti tragove i prikriti počinioce krivičnog djela i pomoći im u bjekstvu.

Cvijović je uhapšen prekjuče, a juče se, kao i pred tužiocem, branio ćutanjem i nije iznosio odbranu pred sudijom Šćepanovićem.