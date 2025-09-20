Tramp je naredio udar američkih snaga na brod koji je, kako tvrdi, krijumčario drogu, pri čemu su poginula trojica muškaraca. Napad je izveden u međunarodnim vodama pod nadležnošću Južne komande SAD.

Izvor: X/@BNODesk

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su američke snage izvele "letalni udar" na brod za koji je naveo da je krijumčario drogu, pri čemu su poginula trojica "muških narkoterorista" koja su se nalazila na brodu.

Tramp je rekao da je naredio napad na brod, koji se nalazio u oblasti nadležnosti Južnog komande SAD, nakon što je američka obaveštajna služba potvrdila da brod krijumčari drogu. Ovo je treći takav udar na navodne brodove za drogu u poslednjih nekoliko nedelja.

U svojoj izjavi na platformi Truth Social u petak, Tramp je naveo da se udar dogodio u međunarodnim vodama. Oblast nadležnosti Južne komande SAD obuhvata veći dio Južne Amerike i Kariba.

Dva prethodna udara rezultirala su smrću ukupno 14 osoba na brodovima za koje se tvrdi da potiču iz Venecuele.

Predsjednik Venecuele, Nikolas Maduro, ranije je osudio ove udare i izjavio da će njegova zemlja braniti sebe od američke "agresije".

Objava Donalda Trampa u petak uveče bila je slična prethodnim saopštenjima o sličnim udarima. U objavi se nalazio video snimak broda kako plovi po vodi, a nekoliko sekundi kasnije eksplodira i zahvati ga vatra.

"Po mojim naređenjima, sekretar rata naredio je letalni kinetički udar na plovilo povezano sa Organizacijom označenom kao teroristička, koja se bavila narkokrijumčarenjem u oblasti nadležnosti USSOUTHCOM-a", napisao je Tramp.

"Obaveštajne službe potvrdile su da brod krijumčari ilegalne narkotike i da prolazi poznatom rutom narkokrijumčarenja prema Americi, s ciljem da nanese štetu Amerikancima", dodao je.

"Ni jedna američka snaga nije povređena u ovom udaru. Prestanite da prodajete fentanil, narkotike i nelegalne droge u Americi i da vršite nasilje i terorizam nad Amerikancima!!!", poručio je Tramp.

Pravni stručnjaci ranije su rekli za BBC da je smrtonosni udar na prvi brod u međunarodnim vodama mogao da krši međunarodno pravo i zakone o ljudskim pravima i pomorskom saobraćaju.