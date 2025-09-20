Kabinet Donalda Trampa objavio je da će od kompanija zahtijevati naknadu u iznosu od 100.000 dolara godišnje po privremenoj radnoj vizi, što bi moglo ozbiljno pogoditi tehnološki sektor.

Kabinet američkog predsjednika Donalda Trampa objavio je u petak da će od kompanija zahtijevati naknadu u iznosu od 100.000 dolara godišnje po privremenoj radnoj H-1B vizi, što bi moglo ozbiljno pogoditi tehnološki sektor koji se u velikoj mjeri oslanja na stručnjake iz Indije i Kine.

Otkako se u januaru vratio u Bijelu kuću, Tramp je pojačao napade na imigraciju, a neki njegovi potezi bili su usmjereni i na ograničavanje određenih oblika legalne imigracije u SAD. Najavljena reforma programa H-1B viza predstavlja do sada najistaknutiji pokušaj Trampove administracije da izmijeni sistem privremenih radnih viza.

"Ako ćete nekoga obučavati, to treba da budu ljudi koji su nedavno diplomirali na nekom od sjajnih univerziteta širom naše zemlje. Obučavajte Amerikance. Prestanite da dovodite ljude koji nam oduzimaju radna mjesta“, izjavio je ministar trgovine Hauard Lutnik.

Neki poslodavci su zloupotrebljavali program privremenih radnih viza za snižavanje plata, čime su nanosili štetu američkim radnicima, navodi se u izvršnoj uredbi koju je Tramp potpisao u petak. Broj stranih radnika u oblastima nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike (STEM) u SAD-u više nego se udvostručio u periodu od 2000. do 2019. godine, na gotovo 2,5 miliona, dok se ukupno zapošljavanje u STEM oblastima u istom periodu povećalo za svega 44,5 procenata, stoji u dokumentu.

