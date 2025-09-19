Tramp je potpisao četvrto izvršno naređenje kojim se odlaže zabrana TikToka u SAD do 16. decembra 2025. godine, dajući više vremena za prodaju američkoj kompaniji

Razgovor između američkog predsjednika Donalda Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga počeo je u osam sati po američkom vremenu, a očekuje se da će oni finalizovati dogovor o TikToku.

Očekuje se da će Tramp i Si postići dogovor sa Kinom o održavanju TikToka u SAD, a očekuje se i da će razgovarati o mogućnosti sastanka lično u narednim nedeljama.

Trampova administracija je u ponedeljak saopštila da je postignut dogovor sa Kinom o održavanju TikTok-a u SAD.