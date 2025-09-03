Donald Tramp je saopštio da su američke snage napale brod pun droge u južnim Karibima. Brod je isplovio iz Venecuele.
Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti sinoć prvi put posle pauze od sedam dana što je zabrinulo mnoge Amerikance. Govorio je na početku o izmještanju centra svemirskih snaga, potom je ponovo kritikovao Vladimira Putina, a onda je otkrio da su američke trupe juče napale brod pun droge koji je isplovio iz Venecuele prema njegovim riječima.
Američke trupe su napale brod u Južnim Karibima. Nije otkrio previše detalja američki predsjednik o ovoj vojnoj operaciji.
Američki državni sekretar Marko Rubio je na svom "X" nalogu otkrio da je riječ o narkoterorističkoj organizaciji. Cijelu operaciju nazvao je "smrtonosni udar".
"Kao što je predsjednik upravo izjavio prije nekoliko trenutaka, danas je američka vojska izvela smrtonosni udar u južnim Karibima na brod za prevoz droge koji je isplovio iz Venecuele, a kojim je upravljala određena narkoteroristička organizacija", napisao je Rubio.
As@potusjust announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization.— Marco Rubio (@marcorubio)September 2, 2025
Da podsjetimo, nedavno su Sjedinjene Američke Države poslale flotu blizu Venecuele u sklopu akcije jačanja vojnog prisustva u Južnoj Americi. Tramp želi da se obračuna sa narko-kartelima zbog velike količine narkotika koja odatle završava u Americi.
"Imamo puno droge koja se sliva u našu zemlju, dolazi već dugo vremena, a mi smo vidjeli da je ova droga izašla iz Venecuele i izlazi, u velikoj mjeri, iz Venecuele", kazao je Tramp.
US shot a drug carrying boat in Venezuelapic.twitter.com/u03lGyHUsU— Lord Bebo (@MyLordBebo)September 2, 2025