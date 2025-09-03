Donald Tramp je saopštio da su američke snage napale brod pun droge u južnim Karibima. Brod je isplovio iz Venecuele.

Izvor: AL DRAGO / UPI / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti sinoć prvi put posle pauze od sedam dana što je zabrinulo mnoge Amerikance. Govorio je na početku o izmještanju centra svemirskih snaga, potom je ponovo kritikovao Vladimira Putina, a onda je otkrio da su američke trupe juče napale brod pun droge koji je isplovio iz Venecuele prema njegovim riječima.

Američke trupe su napale brod u Južnim Karibima. Nije otkrio previše detalja američki predsjednik o ovoj vojnoj operaciji.

Američki državni sekretar Marko Rubio je na svom "X" nalogu otkrio da je riječ o narkoterorističkoj organizaciji. Cijelu operaciju nazvao je "smrtonosni udar".

"Kao što je predsjednik upravo izjavio prije nekoliko trenutaka, danas je američka vojska izvela smrtonosni udar u južnim Karibima na brod za prevoz droge koji je isplovio iz Venecuele, a kojim je upravljala određena narkoteroristička organizacija", napisao je Rubio.

As@potusjust announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio)September 2, 2025

Da podsjetimo, nedavno su Sjedinjene Američke Države poslale flotu blizu Venecuele u sklopu akcije jačanja vojnog prisustva u Južnoj Americi. Tramp želi da se obračuna sa narko-kartelima zbog velike količine narkotika koja odatle završava u Americi.

"Imamo puno droge koja se sliva u našu zemlju, dolazi već dugo vremena, a mi smo vidjeli da je ova droga izašla iz Venecuele i izlazi, u velikoj mjeri, iz Venecuele", kazao je Tramp.