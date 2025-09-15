Tajler Robinson (22) uhapšen je zbog ubistva Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti, a prema FBI-u, povezan je sa mjestom zločina putem DNK dokaza. Motiv se navodno temelji na političkoj mržnji, a istraga još uvijek traje.

Izvor: x/printscreen

Direktor FBI-a Kaš Patel izjavio je u ponedeljak da je muškarac optužen ubistvo konzervativnog komentatora Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti prošle nedelje povezan sa mjestom zločina putem DNK analize.

Tajler Robinson (22) iz Jute uhapšen je i suočava se s optužbama za teško ubistvo, upotrebu vatrenog oružja s nanijetim teškim tjelesnim povredama i ometanje pravde, u vezi sa pucnjavom koja se dogodila u srijedu na Univerzitetu Juta Vejli.

Robinson se nalazi u okružnom zatvoru u Juti, a zvanično podizanje optužnice očekuje se u utorak. Još uvijek nije poznato da li ima advokata.

Prema riječima Patela, Robinson je delovao s predumišljajem i iz političkih, ljevičarskih uverenja.

"Njegova porodica je istražiteljima rekla da se poslednjih godina sve više okretao ljevičarskoj ideologiji, a u jednoj razmjeni poruka, on je drugoj osobi napisao da ima priliku da ukloni Čarlija Kirka i da će to učiniti zbog mržnje prema onome za šta se Kirk zalaže," rekao je Patel u emisiji Fox & Friends.

DNK koji se poklapa s Robinsonovim pronađen je na peškiru koji je, kako se navodi, bio umotan oko oružja bačenog u šumovitom području blizu univerziteta. Njegov DNK pronađen je i na šrafcigeru na jednom krovu u blizini, rekao je Patel.

Patel je dodao da je lično, zajedno sa agentima FBI-a, "obišao cijelo mjesto zločina" nakon dolaska u Jutu, gdje je pronađen ključni dokaz.

"Mogu danas da potvrdim da se DNK sa peškira umotanog oko oružja, kao i sa šrafcigera, poklapa sa DNK osumnjičenog koji je u pritvoru," rekao je Patel.

Naglasio je da je do sada analiziran samo peškir, samo oružje još uvijek ispituju stručnjaci iz Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) u Merilendu.

Patel se osvrnuo i na kritike koje su mu upućene zbog, kako neki tvrde, "prenagljenih izjava" i objave da je "osoba osumnjičena" uhapšena, iako je kasnije puštena bez optužnice.

Na pitanje o toj osobi, Patel je rekao da je želio da bude transparentan s javnošću i da je uobičajeno privesti i one koji se na kraju ispostave kao nevini.

"Zadatak FBI-a nije samo da pronađe pravog počinioca, već i da eliminiše moguće osumnjičene koji nemaju veze sa zločinom. To smo i radili," objasnio je.

Dodao je: "Da li sam mogao bolje da se izrazim u tom trenutku? Vjerovatno. Ali da li žalim što sam informisao javnost? Apsolutno ne."

Patel je odbacio tvrdnje o lošoj saradnji s lokalnim vlastima, pohvalivši državnu i lokalnu policiju kao "fantastične", ali je priznao da je bilo problema zbog kašnjenja u dostavljanju fotografija osumnjičenog, zbog čega je morao da "ubrzava proces".

"Fotografije su postojale, samo nisu bile dostavljene na vrijeme, s obzirom na ozbiljnost istrage. Zato sam preuzeo inicijativu i ubrzao taj proces," rekao je.

Porodica i komšije opisuju Robinsona kao "tihog" i "pristojnog" mladića iz predgrađa koji je tek nedavno počeo da se interesuje za politiku.

FBI je saopštio da je puška korišćena u ubistvu, Mauser s bolt-mehanizmom, pronađena u blizini čaura, na kojima su bile urezane poruke, uključujući i: "Hej fašisto! Hvataj!"