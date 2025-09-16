Dok snimci sa njemačkih ulica pune društvene mreže scenama narkomana i dilera, stručnjaci upozoravaju da slika "kriminalne Njemačke" nije toliko crno-bijela, statistike pokazuju da je zemlja zapravo među najsigurnijima u svijetu.

"Nova Njemačka" je sramota, farsa, kaže Kurt Kaz. U jednom videu, ovaj južnoafričko-njemački bloger predstavlja frankfurtski Banhofsfirtel, okrug oko Glavne željezničke stanice u gradu na Majni, kao novu njemačku normalnost: "potpuno u rukama kriminala, ilegalnih imigranata i droge", piše Dojče vele.

Narkomani koji leže pored puta, osumnjičeni diler koji mu prijeti, žena koja baca flašu: takve scene, praćene ksenofobičnim komentarima, donijele su mu više od šest miliona pregleda na Jutjubu i više od deset miliona na TikToku. Sličnih video-snimaka o kriminalu u Njemačkoj ima u izobilju. Čini se da pogađaju pravo u centar. Ali da li odražavaju stvarnost?

Opasnost vjerovatnija u gradu nego na selu

Frankfurtski željeznički okrug dugo je karakterisala prostitucija, kaže kriminološkinja Suzane Karsted u video intervjuu za DW. "To je dovelo do nasilnog kriminala i kriminala povezanog sa drogom. Postoje izolovane oblasti sa veoma visokom stopom kriminala. Kao i u mnogim drugim zemljama, stopa kriminala je veća u gradovima nego u ruralnim područjima", rekla je ona.

Na primjer, policija u Bremenu, Berlinu i Frankfurtu bilježi posebno visok broj krivičnih djela. To je djelimično zato što tamo postoji veća društvena nejednakost nego u ruralnim područjima. Ali generalno, Njemačka se i dalje može smatrati "veoma bezbjednom zemljom. Kao i u drugim zapadnoevropskim zemljama, stopa kriminala je ovdje opala od 1980-ih i 1990-ih", kaže Karstedt.

Jedan od razloga za pad jeste i tehnološki napredak, kaže Karstedt. Na primjer, danas je teže provaliti u automobil nego što je to nekada bilo. Ali kako se Njemačka kotira u međunarodnim poređenjima kada je u pitanju stopa kriminala? Najbolje je pogledati stope ubistava, kaže Karstedt, porijeklom iz Hamburga, koja istražuje i predaje na Univerzitetu Grifit u Australiji.

"Neke moje kolege nazivaju stopu ubistava zlatnim standardom za međunarodna poređenja. Jer postoje serije podataka koje sežu daleko u prošlost, na primjer podaci UN. A to je dobar pokazatelj teških nasilnih zločina", rekla je Karstedt.

Sa 0,91 planiranih (ili ciljanih) ubistva na 100.000 stanovnika u 2024. godini, Njemačka je na 147. mjestu na svijetu. Zemlje poput Južne Afrike i Ekvadora imaju stope veće od 40 ubistava na 100.000 stanovnika. Sjedinjene Američke Države imaju stopu od 5,76.

Prije samo 20 godina, sa 2,5 ubistava na 100.000 stanovnika, Njemačka je imala znatno više ubistava i ubistava iz nehata nego danas. Ali uprkos dugoročnom padu u tom pogledu, Njemačka je nedavno zabilježila porast stope nekih određenih zločina - a posebno nasilnih zločina. Karsted ističe da su obično mladići ti koji postaju nasilni. Zbog toga, migracija takođe igra ulogu, kaže ona.

"U mnogim zapadnoevropskim zemljama došlo je do porasta broja mladića koji često dolaze bez svojih porodica i žive u tim zemljama bez društvene kontrole. Mnogi od njih su duboko traumatizovani svojim ratnim iskustvima. Ovaj izazov se mora riješiti. Ako pogledamo odnos između migracije i kriminala uopšte, otkrivamo da migranti čine manje zločina nego domaće stanovništvo", kaže ona. Uz uspješnu integraciju, stopa kriminala se takođe smanjuje, dodaje ona. Faktori poput nezaposlenosti i nedostatka perspektive podstiču kriminal, a ne određena zemlja porijekla.

Mnogo toga ostaje skriveno u mraku...

To pokazuje, na primjer, studija instituta ifo. Zaključuje se da, osim pola i starosti, lokacija igra posebno važnu ulogu. Kriminološkinja Đina Roza Volinger iz Policijske akademije u Kelnu objašnjava da se migranti češće sele u gradove nego u ruralna područja.

"A urbana područja su mnogo snažnije povezana sa kriminalom. Dakle, nije sama karakteristika migranta ta koja objašnjava kriminal. To je očigledno i u studijama koje se ne zasnivaju na policijskim podacima, već na anketama. Ovo je dobro istraženo u oblasti maloljetničke delinkvencije i jasno pokazuje: uzroci nasilja su potpuno isti kod njemačke i nenjemačke omladine. Ali faktori rizika su veći među migrantskom omladinom. To uključuje obrazovni nivo, iskustva sa nasiljem, na primjer, u roditeljskom domu, ili pridržavanje takozvanih normi muškosti koje legitimišu nasilje", kaže ona.

Savezna kancelarija kriminalističke policije prvenstveno prikuplja podatke o kriminalu u Njemačkoj. Svake godine objavljuje statistiku policijskog kriminala. Međutim, ona uključuje samo slučajeve koji su prijavljeni policiji. Takozvana tamna brojka, ili stvarno stanje, stoga ostaje nepoznata. Ovo može biti problematično ako se određeni zločini prijavljuju ređe od drugih. Ili ako određene grupe ljudi, poput onih koji se doživljavaju kao "stranci", prijavljuju zločine češće od drugih. Ovo može dovesti do potcjenjivanja, na primjer, stvarne stope porodičnog nasilja u zemlji.

