Njemački vojnoindustrijski gigant Rheinmetall potvrdio je da će Ukrajini isporučiti moderne protivvazdušne sisteme Skyranger 30, visoko mobilne i sposobne da zaštite ključne pravce od ruskih dronova i niskoletećih prijetnji.

Njemački vojnoindustrijski gigant Rheinmetall potvrdio je da će Ukrajini isporučiti moderni protivvazdušni sistem Skyranger 30, poznat u stručnim krugovima kao jedno od najsavremenijih rešenja za borbu protiv dronova i niskoletećih pretnji. Informaciju je saopštio direktor koncerna Armin Paperger, naglašavajući da će ugovor biti potpisan ove nedelje u Londonu.

Paperger je istakao da će Ukrajina dobiti mobilne hibridne PVO sisteme, iako nije precizirao tačan broj. Prema dostupnim informacijama, očekuje se da će Kijev dobiti najmanje nekoliko jedinica koje će biti raspoređene na najkritičnijim pravcima fronta.

On je dodao da je svaki Skyranger 30 sposoban da "zatvori" nebo od dronova u sektoru od 4 x 4 kilometra, čime postaje veoma efikasno sredstvo za odbranu važnih vojnih i industrijskih ciljeva. Moguće lokacije raspoređivanja uključuju Kijev, kao i industrijske centre poput Dnjepra ili Pavlograda, koji su često na udaru ruskih bespilotnih letjelica i raketa.

Tehničke karakteristike Skyranger 30

Sistem Skyranger 30 razvijen je zapravo kao hibridno rešenje koje kombinuje više vrsta naoružanja i senzora u jednoj kupoli:

Revolverski top KCE kalibra 30 mm - visokog tempa paljbe, sposoban da uništi brze i male ciljeve na malim udaljenostima.

- visokog tempa paljbe, sposoban da uništi brze i male ciljeve na malim udaljenostima. Vođene rakete zemlja-vazduh - obezbjeđuju dodatnu zonu zaštite protiv bržih i udaljenijih ciljeva.

- obezbjeđuju dodatnu zonu zaštite protiv bržih i udaljenijih ciljeva. Napredni senzori i radari - omogućavaju otkrivanje i praćenje malih letjelica, čak i kada koriste tehnologiju smanjenog radarskog odraza.

Skyranger je zapravo PVO kupola montirana na Boxer 8×8 oklopno vozilo, što mu daje visoku mobilnost i mogućnost brze reakcije. Opremljen je 30 mm automatskim topom i lanserima raketa kratkog dometa koji mogu ispaljivati FIM-92 Stinger ili Mistral projektile. Efikasni domet topa je oko 3 kilometra, a raketa znatno veći, što vozilu daje fleksibilnost u borbi protiv različitih tipova ciljeva.

Rheinmetall ističe da Skyranger nudi optimalnu kombinaciju mobilnosti, zaštite, fleksibilnosti i preciznosti, posebno u savremenim uslovima ratovanja gdje su dronovi i krstareće rakete postali ključna pretnja.

U poslednje dvije godine, Ukrajina se suočava sa masovnim napadima ruskih dronova, posebno tipova Geranj, kao i različitim vrstama izviđačkih i kamikaza letjelica. Ovi sistemi stvaraju ozbiljne gubitke u energetskom sektoru, industriji i vojnoj infrastrukturi.

Uvođenje Skyrangera 30 u ukrajinsku PVO mrežu moglo bi da poboljša zaštitu ključnih tačaka, posebno na „mekim“ pravcima gdje su baterije sistema Patriot ili NASAMS preskupe za korišćenje protiv relativno jeftinih dronova.

Problem: dostupnost i rokovi

Ipak, postavlja se pitanje kada će Ukrajina zaista dobiti ove sisteme. Rheinmetall je sam naglasio da čak ni njemačka vojska neće početi da dobija Skyranger 30 prije 2027. godine. To znači da bi eventualne isporuke Kijevu mogle biti u vidu prototipova ili prije-serijskih primjeraka, dok bi serijska proizvodnja tek trebalo da se razvije.

Drugim riječima, iako najava djeluje kao veliki iskorak za ukrajinsku odbranu, realna primena ovih sistema na frontu možda će uslijediti tek za nekoliko godina.

Ipak, najava o isporuci Skyrangera 30 predstavlja važan signal podrške Ukrajini i dodatni pritisak na Rusiju, ali praktična vrijednost sistema u skorije vrijeme ostaje upitna. Ako Kijev zaista dobije nekoliko jedinica, one će prije svega imati simboličan i propagandni značaj, uz ograničenu realnu ulogu u zaštiti šire teritorije.

Ipak, dugoročno gledano, Skyranger 30 mogao bi postati ključni element evropske odbrane od dronova i raketa, a Ukrajina bi, ukoliko sukob potraje do tada, bila među prvim zemljama koje će ga testirati u stvarnim ratnim uslovima.

Podsjetimo, Njemačke oružane snage spremne su za najveću nabavku protivvazdušnih oklopnih vozila u poslednjih nekoliko decenija. Berlin će izdvojiti čak 8 milijardi eura za kupovinu Skyranger 30 sistema.

Trenutno jedino vozilo ovog tipa u Bundesveru je Flakpanzer Gepard, koji je već poslat i u Ukrajinu, gdje se pokazao efikasnim protiv ruskih dronova "Geran-2" i "Lancet". Međutim, Gepard je zastarjela platforma, a Skyranger 30 donosi novu generaciju zaštite.

