Brojne njemačke ulice na jugozapadu su poplavljene.

Izvor: Christoph Reichwein / AFP / Profimedia

Snažno nevrijeme pogodilo je jugozapad Njemačke zbog čega su brojne ulice u pokrajini Sjeverne Rajne - Vestfalije poplavljene, piše "Bild". Čitave ulice su bile pod vodom zbog čega su morale hitno da budu zatvorene za saobraćaj.

Čak su i neka naselja bila potpuno odsiječena što se tiče saobraćaja. Mnogi ljudi ostali su zarobljeni u svojim kućama zbog nivoa vode.

Materijalna šteta je ogromna. U Menhengladbahu su bile angažovane sve hitne službe, bilo je više od 100 intervencija vatrogasaca.

Obilne padavine počele su u ponedeljak 8. septembra u večernjim časovima. Građani su bili upozoreni da ne idu u podrume u garaže jer se očekivala velika količina kiše.

Pogledajte fotografije poplava u Njemačkoj