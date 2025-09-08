Stravičan zločin potresao je njemački grad Magdeburg - 57-godišnji muškarac porijeklom iz Sirije izbo je sunarodnicu nasmrt nasred dana, pred očima svjedoka.

Izvor: Gladys Chai von der Laage / imago stock&people / Profimedia

Neimenovani 57-godišnji napadač, porijeklom iz Sirije, izbo je žrtvu nožem na popularnom šetalištu u Magdeburgu, u Njemačkoj, oko 12 časova u nedelju. Žena, takođe Sirijka, preminula je, javlja Feniks.

Svjedoci su prije tragedije čuli ženu kako vrišti dok je bježala. U očajničkom pokušaju da se spase, navodno je utrčala u poslovnu zgradu u kojoj se nalazi i teretana.

Napadač ju je pratio i nekoliko puta je ubo nožem na stepeništu zgrade. Uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći, žena je preminula na licu mjesta.

Napadač u bolnici

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog, teško povrijeđenog. Prema izvještajima medija, on je sam sebi nanio povrede. Trenutno je pod nadzorom i na liječenju u bolnici.

Policija je potvrdila da su i žrtva i napadač sirijski državljani, ali njihova međusobna veza trenutno nije poznata. Čitavim slučajem se bavi kriminalistička policija, koja i dalje intenzivno radi na utvrđivanju motiva ovog šokantnog zločina.

Nadležno državno tužilaštvo u Magdeburgu očekuje preliminarne rezultate obdukcije u ponedeljak, nakon čega će biti odlučeno da li će se protiv osumnjičenog zatražiti pritvor i da li će biti smješten u pritvor ili zatvorsku bolnicu.