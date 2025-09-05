Ruske snage su u protekla 24 sata izvele snažne udare raketama i dronovima širom Ukrajine u kojima je živote izgubilo 11 osoba, dok su 32 osobe ranjene.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Najmanje 11 civila je poginulo, a 32 osobe su ranjene u ruskim udarima širom Ukrajinetokom proteklog dana, saopštile su regionalne vlasti 5. septembra.

Masovni napadi dronovima i raketama

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su ruske snage tokom noći lansirale 157 dronova tipa "Šahed"(uključujući i mamce), šest vođenih raketa S-300 i jednu raketu X-59 ispaljenu iz aviona.

Protivvazdušna odbrana je oborila 121 dron, ali je 35 dronova i sedam raketa pogodilo deset različitih lokacija.

Najžešći udari bili u Donjeckoj oblasti

Donjecka oblast pretrpjela je najteže posledice napada. Prema riječima guvernera Vadima Filaškina, poginulo je pet civila, od kojih troje u Kostiantinivki, a još dvoje je ranjeno, prenosi Kijev independent.

Napad na humanitarnu grupu u Černigivskoj oblasti

U Černigivskoj oblasti dvije osobe su poginule, a pet je ranjeno kada je Moskva gađala dansku humanitarnu organizaciju za deminiranje, izjavio je guverner Vjačeslav Čaus.

121 enemy drones shot down or suppressed



On the night of September 5 (from 18:00 on September 4), Ukraine’s air defences repelled a massive attack of 157 Shahed drones and various drone imitators from multiple directions, including Kursk, Bryansk, Millerovo, Orel,…pic.twitter.com/oGu7sTXvav — UkraineWorld (@ukraine_world)September 5, 2025

Žrtve u Harkovskoj oblasti

U ruskim napadima u Harkovskoj oblasti poginulo je troje, a ranjeno još šestoro ljudi, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov. Gađano je ukupno osam naselja.

Napadi na Hersonsku oblast

U Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, a osam je ranjeno posle udara na stambene četvrti, kritičnu infrastrukturu i društvene objekte, izjavio je guverner Oleksandar Prokudin. Oštećena je jedna stambena zgrada i 17 kuća.

121 Reasons#IBelieveInUkraine!



Overnight Sept. 5th, Day 1290 of Russia’s War of Aggression Against the People of Ukraine, Russia fired 157 attack/decoy drones at Ukraine.



121/157=77% drone intercept rate!pic.twitter.com/WhsUDT4w7H — Pytor Alexievich (@PytorAlexievich)September 5, 2025

Situacija u Sumskoj i Zaporoškoj oblasti

U Sumskoj oblasti četiri osobe su ranjene u napadima, dok je zabeleženo 122 udara na 49 naselja, saopštili su lokalni zvaničnici.

U Zaporoškoj oblasti guverner Ivan Fedorov je prijavio sedam povrijeđenih u napadima na 14 naselja.