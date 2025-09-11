CNN navodi da se na internetu pojavio klip koji je snimio jedan od učesnika skupa u kojem se vidi kako se osoba saginje dok trči preko krova "Luz centra".

Američke vlasti vjeruju da se osoba koja je juče pucala na Čarlija Kirka tokom skupa na Univerzitetu Juta veli, nalazila na krovu zgrade u blizini dvorišta kampusa i odatle ispalila metak kojim je ubijen bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Bilo kakva dodatna razjašnjenja ne mogu da budu iznijeta kako bi se ne bi doveo u pitanje integritet istrage", saopšteno je iz Ministarstva za javnu bezbijednost savezne države Juta.

CNN navodi da se na internetu pojavio klip koji je snimio jedan od učesnika skupa u kojem se vidi kako se osoba saginje dok trči preko krova "Luz centra", zgrade koja se nalazi direktno nasuprot mjesta na kojem je Kirk sjedio kada je ubijen.

The Charlie Kirk shooter was spotted lying low on a building and running away as soon as he was done. Sure he isn't a professional and they are gonna catch him soon.pic.twitter.com/u76bt9yLUw — Digital Cowboy (@C0ur4g3X)September 11, 2025

BBC je prenio da američke vlasti izgleda više ne misle da je ubica Kirka i dalje na prostoru kampusa Univerziteta Juta Veli, ali bez obzira na to policija još uvijek vrši pretragu od vrata do vrata.

