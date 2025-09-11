Tramp je napomenuo da je "radikalno levičarsko političko nasilje povrijedilo previše nevinih ljudi".

Izvor: Truth Social/Donald Trump/Printscreen

U video poruci objavljenoj na "Truth Social"-u, američki predsednik Donald Tramp poručio je da je "ispunjen tugom i ljutnjom zbog gnusnog atentata na Čarlija Kirka".

"Čarli je inspirisao milione i večeras su svi koji su ga poznavali i voleli ujedinjeni u šoku i užasu. Čarli je patriota koji je posvetio svoj život cilju otvorene debate i zemlji koju toliko voli, Sjedinjenim Američkim Državama", naveo je Tramp.

"On je uzor istine i slobode, i nikada nije postojao niko koga su mladi toliko poštovali. Čarli je takođe bio čovjek duboke, duboke vjere. I tješi nas spoznaja da je sada u miru sa Bogom na nebu", rekao je Tramp, dodajući da je zamolio Boga da pazi na Kirkovu suprugu i djecu u ovom strašnom času bola i patnje. Ovo je mračan trenutak za Ameriku", dodao je.

Najavio je da će njegova administracija "pronaći svakog od onih koji su doprinijeli ovom zločinu i drugom političkom nasilju".

Spomenuo je pokušaj atentata na njega i ubistvo Brajana Tompsona, izvršnog direktora UnitedHealthcarea, prošle godine.