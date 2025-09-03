Ukrajina se oglasila o Putinovom pozivu da Zelenski dođe u Moskvu na sastanak.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je danas Volodimira Zelenskog u Moskvu na sastanak o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. Sada se oglasila ukrajinska ministarka spoljnih poslova Andrii Subiha koja je ocijenila ovu izjavu ruskog predsjednika kao "bezobrazluk".

"Trenutno postoji sedam država koje su spremne da budu domaćini susreta Ukrajine i da se problem okonča. Austrija, Švajcarska, Turska i tri zalivske države. Postoje ozbiljni predlozi i predsjednik Zelenski je spreman za takav sastanak u svakom trenutku", započela je ona.

Okarakterisala je Putinovo ponašanje kao "ismejavanje" i bezobrazluk

"Da, Putin nastavlja da se igra sa svima i da iznosi neprihvatljive predloge. Samo pojačan pritisak može da natjera Rusiju da se konačno uozbilji oko mirovnog procesa", objasnila je ukrajinska ministarska spoljnih poslova, prenosi "Gardijan".

Da podsjetimo, Putin se nalazi u Kini i prisustvovao je vojnoj paradi u Pekingu povodom 80 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu. Obratio se medijima kasnije u toku dana kada je Zelenskog pozvao u Moskvu na sastanak.

"Ja nikada nisam isključio mogućnost sastanka sa njim. Ali da li ima smisla sastati se sa njim?

Mandat Zelenskog je istekao. Da li zbog toga ima smisla sastati se sa aktuelnom administracijom Ukrajine?

Mogli bismo da se sastanemo, nisam to nikad odbio ako to dovede do pozitivnog ishoda. Moguć je sastanak, neka Zelenski dođe u Moskvu", izjavio je Putin ranije danas.