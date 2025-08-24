Snimljena je ruka Donalda Trampa sa debelim slojem šminke. Mnogi se pitaju u kakvom je zdravstvenom stanju američki predsjednik.
Američki predsednik Donald Tramp je krio desnu ruku na sastanku sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom, ali su novinari ipak uslikali gornju stranu šake koja je prekrivena šminkom, piše u svojoj analizi "Daily Beast". Na pomenutom sastanku je Tramp pokazao sliku Putina i otkrio da bi ga možda pozvao narednog ljeta na Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
Zbog Trampove ruke su se mnogi zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje, naročito kada se zna da mu je nedavno dijagnostikovana venska insuficijencija. Riječ je o poremećaju u cirkulaciji krvi.
"Trump, 79, Smears Right Hand in Makeup Amid Cankles Cover-Up" -https://t.co/FsFSqKnhto— Craig Rozniecki (@CraigRozniecki)August 24, 2025
Tramp je gornji dio desne šake prekrio velikom količinom šminke. Zvaničnici iz Bijele kuće su se i ranije oglašavali o ovoj temi i saopštili su da je riječ o modricama koje su nastale uslijed velikog broja sastanaka gdje se američki predsjednik često rukuje sa ljudima sa kojim se sastaje.
"Predsjednik Tramp je čovjek iz naroda i svakodnevno se sreće sa više Amerikanaca i rukuje sa njima nego bilo koji drugi predsjednik u istoriji. Njegova posvećenost je nepokolebljiva i on to svakoga dana dokazuje", rekla je portparolka Bijele kuće Kerolin Levit u petak 22. avgusta.