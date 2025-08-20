Specijalna jedinica Lazar 27. Pečerske brigade Nacionalne garde Ukrajine uništila je ruski protivvazdušni sistem S-300V na zaporoškom ratištu, saopštila je Ukrajinska pravda.

Izvor: YouTube/Print Screen

Vojnici specijalne jedinice Lazar 27. Pečerske brigade Nacionalne garde Ukrajine uništili su ruski protivvazdušni raketni sistem S-300V na zaporoškom bojištu, javlja Ukrajinska pravda, pozivajući se na ukrajinski Telegram kanal Butusov Plus.

"Borbene jedinice specijalne jedinice Lazar 27. Pečerske brigade Nacionalne garde Ukrajine uništile su na zaporoškom bojištu protivvazdušni raketni sistem S-300V vrijedan 40 miliona američkih dolara", tvrde Ukrajinci.

Prema njihovim riječima, njihovi operateri dronova otkrili su lanser sa dva transportno-lansirna kontejnera, a zatim su ga napali. Precizni udari izazvali su snažnu detonaciju municije S-300V, potpuno uništivši sistem.

Razvijen u Sovjetskom Savezu

S-300V je protivvazdušni raketni sistem srednjeg i dugog dometa razvijen u Sovjetskom Savezu 1970-ih, a zvanično je ušao u upotrebu 1988. godine.

Dizajniran je za zaštitu vojnih objekata od aviona, krstarećih i balističkih raketa. Svaki lansirni sistem je opremljen sopstvenim radarom za osvetljavanje ciljeva, što omogućava nezavisan rad. Sistem može istovremeno da napada više vrsta ciljeva, a rakete se kreću brzinom do 3.000 metara u sekundi.

Sistem koristi rakete 9M83 i 9M82 dometa 75 km i 100 km, odnosno 100 km, a sve komponente su montirane na gusenična vozila, što obezbeđuje visoku mobilnost. Cijena jednog lansirnog uređaja procenjuje se na oko 40 miliona američkih dolara.