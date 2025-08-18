Donald Tramp je dočekao Volodimira Zelenskog. Pozdravili su se srdačno, zagrlili i fotografisali nakon čega su krenuli ka Ovalnoj kancelariji.

Izvor: X/@disclosetv/Screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Belu kuću malo posle 12 časova po lokalnom vremenu, odnosno nešto posle 19 časova po našem vremenu. Dočekao ga je američki predsjednik Donald Tramp pred brojnim predstavnicima medija, a Zelenski je prethodno održao kratak sastanak sa pojedinim evropskim liderima u ukrajinskoj ambasadi u Vašingtonu.

Kada je Zelenski izašao iz vozila, Tramp ga je dočekao i srdačno su se pozdravili uz rukovanje i zagrljaj. Trenutak prije toga, Tramp je podigao stisnutu pesnicu, a ubrzo je Zelenski mahao novinarima koji su fotografisali.

NOW - Trump welcomes Zelensky to the White House.pic.twitter.com/GiTrzUrb1Z — Disclose.tv (@disclosetv)August 18, 2025

Unutra je Zelenski sreo Melaniju Tramp, suprugu Donalda Trampa. Zahvalio joj se na njenom otvorenom pismu Vladimiru Putinu, ruskom predsjedniku.