Donald Tramp okuplja evropske lidere u Bijeloj kući, a prije toga sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim.

Izvor: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim održaće se danas oko 19 časova po našem vremenu u Bijeloj kući.

Tramp će učestvovati i na multilateralnom sastanku sa evropskim liderima koji takođe dolaze u Vašington.

Zelenski stigao u Vašington

Ukrajinski predsjednik izjavio je po dolasku u Vašington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine sa američkim i evropskim kolegama primorati Rusiju na mir.

"Zahvalan sam predsjedniku Sjedinjenih Država na pozivu. Svi podjednako želimo brzo i pouzdano da okončamo ovaj rat", rekao je Zelenski putem aplikacije Telegram nakon dolaska u Vašington kasno u nedelju.

Ko sve dolazi na sastanak sa Trampom?

Na listi učesnika sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom nalaze se:

britanski premijer Kir Starmer

predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen

francuski predsjednik Emanuel Makron

italijanska premijerka Đorđa Meloni

njemački kancelar Fridrih Merc

finski predsjednik Aleksander Stub

generalni sekretar NATO-a Mark Rute

Zelenski i njegovi saveznici pokušaće da sa Trampom dogovore konkretne korake ka mirovnom sporazumu sa Rusijom, nakon što pregovori na Aljasci nisu doveli do dogovora o primirju.

Tramp: Zelenski može gotovo odmah da prekine rat

Tramp je na mreži "Truth Social" pozvao ukrajinskog predsjednika da postigne dogovor o okončanju sukoba.

"Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah da prekine rat sa Rusijom, ako to želi, ili može da nastavi da se bori. Nema povratka Krima koji je dao Obama... i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke stvari se nikada ne mijenjaju!!!", napisao je Tramp.