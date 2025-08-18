Donald Tramp okuplja evropske lidere u Bijeloj kući, a prije toga sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim.
Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim održaće se danas oko 19 časova po našem vremenu u Bijeloj kući.
Tramp će učestvovati i na multilateralnom sastanku sa evropskim liderima koji takođe dolaze u Vašington.
Zelenski stigao u Vašington
Ukrajinski predsjednik izjavio je po dolasku u Vašington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine sa američkim i evropskim kolegama primorati Rusiju na mir.
"Zahvalan sam predsjedniku Sjedinjenih Država na pozivu. Svi podjednako želimo brzo i pouzdano da okončamo ovaj rat", rekao je Zelenski putem aplikacije Telegram nakon dolaska u Vašington kasno u nedelju.
"Nema povratka Krima i nema ulaska u NATO": Odjeknula Trampova poruka uoči sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima
Ko sve dolazi na sastanak sa Trampom?
Na listi učesnika sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom nalaze se:
- britanski premijer Kir Starmer
- predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen
- francuski predsjednik Emanuel Makron
- italijanska premijerka Đorđa Meloni
- njemački kancelar Fridrih Merc
- finski predsjednik Aleksander Stub
- generalni sekretar NATO-a Mark Rute
Zelenski i njegovi saveznici pokušaće da sa Trampom dogovore konkretne korake ka mirovnom sporazumu sa Rusijom, nakon što pregovori na Aljasci nisu doveli do dogovora o primirju.
Tramp: Zelenski može gotovo odmah da prekine rat
Tramp je na mreži "Truth Social" pozvao ukrajinskog predsjednika da postigne dogovor o okončanju sukoba.
"Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah da prekine rat sa Rusijom, ako to želi, ili može da nastavi da se bori. Nema povratka Krima koji je dao Obama... i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke stvari se nikada ne mijenjaju!!!", napisao je Tramp.