Donald Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth" i otkrio da će se u ponedeljak sastati sa ukrajinskim predsjednikom.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o sastanku koji je sinoć održan na Aljasci. Tramp je komentarišući sinoćnji razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na svojoj društvenoj mreži, najavio još jedan važan sastanak već u ponedeljak.

"Sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom prošao je veoma dobro, kao i sinoćnji telefonski razgovor sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim i raznim evropskim liderima, uključujući i veoma poštovanog generalnog sekretara NATO-a. Svi su odlučili da je najbolji način da se okonča užasan rat između Rusije i Ukrajine direktno preći na mirovni sporazum, koji bi okončao rat, a ne samo na sporazum o prekidu vatre, koji često ne postiže rezultate. Predsjednik Zelenski će doći u Vašington, u Ovalni kabinet, u ponedeljak popodne. Ako sve bude u redu, zakazaćemo sastanak sa predsjednikom Putinom. Potencijalno će milioni ljudskih života biti spašeni", naveo je Tramp.

Podsetimo, susret Trampa i Putina organizovan je u Enkoridžu, najvećem gradu na Aljasci u vojnoj bazi. Priređen je bio crveni tepih za gosta iz Rusije, a sastanak je trajao nešto više od tri sata.