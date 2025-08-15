Počeo je sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina počeo je nešto posle 21:30 časova po srednjeevropskom vremenu. Sastanku ne prisustvuju samo dvojica predsednika, već i po dvije osobe iz obje delegacije, javlja "CNN".

Tramp je prvi stigao i dočekao je Putina. Srdačno su se pozdravili nakon čega su se odvezli posebnim vozilom do prostorije u kojoj se održava sastanak u vojnoj bazi na Aljasci.

Pogledajte fotografije sastanka Putina i Trampa