Američki predsjednik Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin rukovali su se na crvenom tepihu na aerodromu na Aljasci, kratko porazgovarali i istim vozilom krenuli ka mjestu gdje će se održati samit o okončanju rata u Ukrajini, koji je nedavno počeo.
Američki predsjednik je Putina dočekao na crvenom tepihu, a dok mu se Putin približavao, Tramp mu je aplaudirao, nakon čega su se rukovali. Obojica su djelovala odlično raspoloženo, sa širokim osmjesima na licu. Susret ruskog i američkog lidera prate svjetski mediji, a ishod sastanka i potencijalnog dogovora o primirju u Ukrajini je neizvjestan.
Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina počeo je nešto posle 21:30 časova po srednjeevropskom vremenu. Sastanku ne prisustvuju samo dvojica predsjednika, već i po dvije osobe iz obje delegacije.