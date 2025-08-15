Pogledajte kako je izgledao srdačan susret američkog predsjednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, ruskog lidera

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin rukovali su se na crvenom tepihu na aerodromu na Aljasci, kratko porazgovarali i istim vozilom krenuli ka mjestu gdje će se održati samit o okončanju rata u Ukrajini, koji je nedavno počeo.

Američki predsjednik je Putina dočekao na crvenom tepihu, a dok mu se Putin približavao, Tramp mu je aplaudirao, nakon čega su se rukovali. Obojica su djelovala odlično raspoloženo, sa širokim osmjesima na licu. Susret ruskog i američkog lidera prate svjetski mediji, a ishod sastanka i potencijalnog dogovora o primirju u Ukrajini je neizvjestan.

Pogledajte galeriju fotografija iz njihovog susreta u nastavku teksta:

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina počeo je nešto posle 21:30 časova po srednjeevropskom vremenu. Sastanku ne prisustvuju samo dvojica predsjednika, već i po dvije osobe iz obje delegacije.

Pogledajte fotografije sa početka sastanka: