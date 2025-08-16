Vladimir Putin i Donald Tramp obratili su se javnosti na zajedničkoj konferenciji nakon tročasovnog sastanka.

Izvor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Nakon sastanka koji je trajao nešto više od tri sata, ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp obratili su se javnosti i predstavnicima medija na zajedničkoj konferenciji. Nisu odgovarali na pitanja novinara na kraju svojih obraćanja, dok je Putin na samom dolasku u Enkoridž bio na udaru američkih novinara koji su mu postavili "nezgodno" pitanje o ubijanju civila u Ukrajini.

Prvi je govorio ruski predsjednik. Ocijenio je sastanak kao dobar i konstruktivan, a uz njega su na sastanku bili njegov pomoćnik Jurij Ušakov i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Razgovor je bio konstruktivan. Mi smo oduvijek smatrali ukrajinsku naciju kao bratsku. Postigli smo sporazum predsjednik Tramp i ja, nadam se da lideri u Kijevu neće 'baciti ključ za kraj rata u provaliju'. Potrebno je ustanoviti korijen problema i to riješiti, a ovaj rat se ne bi ni dogodio da je u vrijeme početka sukoba predsjednik Sjedinjenih Država bio Donald Tramp kao što je i on sam govorio.

Njegov trud oko Ukrajine je značajan. Sve što se događa je tragedija za sve nas, to je velika i bolna rana. Današnji sporazum može da pomogne ukrajinskoj bezbjednosti", rekao je Putin.

Nakon njega se obratio Donald Tramp. Američki predsjednik smatra da je ovaj razgovor bio "ekstremno produktivan".

"Vjerujem da smo imali vrlo značajan i produktivan sastanak. U mnogim tačkama se slažemo, nema dogovora dok se on ne uspostavi. Pozvaću predsjednika Zelenskog da ga obavijestim. Ostvarili smo veliki napredak.

Obaviću par telefonskih razgovora, svima ću reći šta se desilo. Malo stvari nam je preostalo da bismo se skroz usaglasili. Neke i nisu toliko značajne, jedna je najvažnija. Imamo dobru šansu da stignemo tamo gdje smo krenuli, nismo još ali imamo dobru priliku", izjavio je Tramp.

Ono što je neobično jeste da nije bilo pitanja novinara. Rukovali su se nakon zajedničkog obraćanja, a Putin je kratko rekao na tečnom engleskom: Naredni put u Moskvi.

Da podsjetimo, susret Trampa i Putina organizovan je u Enkoridžu, najvećem gradu na Aljasci u vojnoj bazi. Priređen je bio crveni tepih za gosta iz Rusije, a sastanak je trajao nešto više od tri sata.

