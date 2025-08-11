Donald Tramp se obratio javnosti uoči sastanka sa Vladimirom Putinom na Aljasci.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti povodom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom koji je zakazan za petak 15. avgust na Aljasci. On vjeruje da će sastanak dobro proći, spomenuo je i mogućnost sastanka Putina sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Razgovaraću sa Vladimirom Putinom. Reći ću mu da mora ovaj rat da završi, da ga okonča.

Nadam se konstruktivnom razgovoru sa ruskim predsjednikom. Obavijestiću telefonom evropske saveznike o sastanku.

Imam odličan odnos sa svima njima, i sa Zelenskim iako se ne slažem sa nekim stvarima koje je uradio. Ovaj rat nikada nije trebalo da se dogodi.

Razgovaraću i sa Zelenskim. Naredni sastanak biće sa Zelenskim i Putinom", započeo je Tramp.

Potom se osvrnuo na Zelenskog. Iznervirao ga je ukrajinski predsjednik zbog "zatezanja" sporazuma oko rijetkih ukrajinskih minerala.

"Malo me iznerviralo ono što je Zelenski pričao. Rekao je da mu treba ustavno odobrenje.

Pa kako mu treba dozvola za razmjenu zemljišta, a ne treba mu za odlazak u rat i mogućnost da ubija svakoga? Biće sigurno razmjene teritorija.

Razgovaraću sa Putinom i onda ću obavijestiti Zelenskog, kao i evropske saveznike. Volio bih sporazum koji će biti dobar za obe strane, dvoje je potrebno za tango, zar ne?

U prva 2 minuta sastanka sa Putinom znaću možemo li da napravimo dogovor. Ja tako pravim sve sporazume", rekao je Tramp.

Da podsjetimo, italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je Trampa i Putina na sastanak u Italiju. Međutim, Rusiji to nikako ne odgovara iz dva razloga.

Poljski premijer Donald Tusk je razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u petak 8. avgusta. Napomenuo je da je moguće da “Rat u Ukrajini bude pauziran”.

“Postoje određeni signali, to mi govori i intuicija da je moguće zamrzavanje konflikta. Ne želim to da nazovem krajem rata, ali zamrzavanjem konflikta da.

To je moguće da se dogodi prije ili kasnije. Postoji nada da se to desi.

Danas je poslednji dan za ultimatum. Predsjednik Zelenski je oprezan, ali i optimističan.

Ukrajinska strana je naklonjena Evropi, uključujući i Poljsku, i žele da mi učestvujemo u budućem prekidu vatre koji bi kasnije, vremenom, doveo do mira. Želimo mir i mi, to bi imalo pozitivan učinak za našu bezbijednost“, objasnio je Tusk.

U srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedeljama“, rekao je Tramp u sredu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u sredu.