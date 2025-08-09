Donald Tramp je saopštio da će se sa Vladimirom Putinom sastati u petak 15. avgusta na Aljasci.

Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" i saopštio je sve detalje sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Otkrio je da će se sastati u petak 15. avgusta na Aljasci.

"Dugo iščekivani sastanak mene, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsjednika Ruske Federacije, Vladimira Putina, dogodiće se narednog petka, 15. avgusta, na Aljasci. Više detalja biće poznato uskoro", napisao je Tramp.

Aljaska je, inače, nekada bila dio Ruske imperije. Rusi su u 18. vijeku tamo osnovali prva trgovačka naselja kada su tražili krzna i druge resurse.

Tramp se ranije u toku dana obratio javnosti kada je potvrdio sastanak sa Putinom. Tada je djelimično otkrio i šta bi moglo da se dogodi na tom susretu.

"Sastaću se uskoro sa predsjednikom Putinom. Sastanak bi vrlo uskoro mogao da se organizuje, ali postoje određeni bezbjednosni protokoli koji moraju da se ispune.

On bi volio da se sretnemo što prije. Ja se slažem u tome sa njim, objavićemo zvanično sve to vrlo uskoro. Neću još otkriti lokaciju sastanka, ali će mjesto svakako zadovoljiti mnogo ljudi.

Moguća je razmjena teritorija na korist obije strane. Gledamo u teritoriju na kojoj se vode bitke prethodne tri i po godine.

Mnogo Rusa je stradalo. Mnogo Ukrajinaca je takođe poginulo.

Situacija je vrlo komplikovana. Nije jednostavno uopšte, ali riješićemo to, predsjednik Zelenski će biti spreman na potpisivanje nekih sporazuma", izjavio je Tramp ranije u toku dana.

Da podsjetimo, italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je Trampa i Putina na sastanak u Italiju. Međutim, Rusiji to nikako ne odgovara iz dva razloga.

Poljski premijer Donald Tusk je danas razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Napomenuo je da je moguće da “Rat u Ukrajini bude pauziran”.

“Postoje određeni signali, to mi govori i intuicija da je moguće zamrzavanje konflikta. Ne želim to da nazovem krajem rata, ali zamrzavanjem konflikta da.

To je moguće da se dogodi prije ili kasnije. Postoji nada da se to desi.

Danas je posljednji dan za ultimatum. Predsjednik Zelenski je oprezan, ali i optimističan.

Ukrajinska strana je naklonjena Evropi, uključujući i Poljsku, i žele da mi učestvujemo u budućem prekidu vatre koji bi kasnije, vremenom, doveo do mira. Želimo mir i mi, to bi imalo pozitivan učinak za našu bezbjednost“, objasnio je Tusk.

U srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedeljama“, rekao je Tramp u sredu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.