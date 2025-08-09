Kremlj je jutros potvrdio da će se Putin sastati s Trampom na Aljasci u petak, 15. avgusta, opisujući izbor mjesta održavanja kao potpuno logičan.

Američki predsjednik, koji je više puta obećavao okončanje rata u Ukrajini, posljednjih mjeseci je nekoliko puta telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom, ali ga nije vidio uživo otkako se vratio u Bijelu kuću. Očekuje se da će glavna tema sastanka biti kraj rata u Ukrajini.

"Sada predsjednik Zelenski mora da dobije sve što mu je potrebno, jer će morati da se pripremi da nešto potpiše", rekao je Tramp. Naglasio je da će najavljeni sporazum uključivati teritorijalnu razmjenu koja bi bila korisna za obije strane.

"Gledate teritoriju oko koje se borilo tri i po godine. Mnogo Rusa je poginulo. Mnogo Ukrajinaca je poginulo. Dakle, gledamo to, ali zapravo želimo nešto da vratimo i nešto da razmijenimo. Veoma je komplikovano... Ali nešto ćemo vratiti, nešto ćemo zamijeniti. Doći će do razmjene teritorija, na dobrobit obije strane", pojasnio je američki predsjednik.

Tramp je takođe iznio tvrdnju da je svojom intervencijom sprečio eskalaciju sukoba. "Da mi [SAD] nismo intervenisali, Ukrajina i Rusija bi završile u svjetskom ratu, a ja sam to zaustavio", izjavio je.

"Sada je jedino pitanje kada će se to riješiti, i to bi moglo biti veoma brzo", dodao je. Tramp vjeruje da postoji mogućnost i za trilateralni sastanak s Putinom i Zelenskim, ističući da misli da Putin želi mir jednako kao i Ukrajina i drugi evropski lideri.

Od povratka u Bijelu kuću u januaru, Donald Tramp je prionuo popravljanju odnosa s Rusijom, nastojeći da okonča rat, iako je u svojim javnim komentarima oscilirao između divljenja i oštre kritike upućene Putinu. Trampova objava na Truthu uslijedila je nakon što je rekao da su strane, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, blizu dogovora o prekidu vatre koji bi mogao riješiti trogodišnji sukob.

Obraćajući se novinarima u petak u Bijeloj kući, Tramp je sugerisao da bi sporazum uključivao određenu razmjenu teritorija. "Biće određene razmjene teritorija na dobrobit obije strane", rekao je Tramp.

Usred sve veće frustracije zbog toga što Putin odbija da obustavi rusku vojnu ofanzivu, Tramp je zaprijetio da od petka uvodi nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njenog izvoza, osim ako ruski lider ne pristane da prekine trogodišnji sukob s Ukrajinom.

Specijalni Trampov izaslanik Stiv Vitkof u sredu je u Moskvi, tokom trodnevne posjete, razgovarao s Putinom. Oba tima su razgovore ocijenila kao konstruktivne.

Oglasio se Kremlj

Kremlj je jutros potvrdio da će se Putin sastati s Trampom na Aljasci u petak, 15. avgusta, opisujući izbor mjesta održavanja kao potpuno logičan.

"Američka strana je upravo objavila dogovor o organizaciji sastanka ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u petak, 15. avgusta, na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susjedi, zemlje koje se graniče jedna s drugom, pa se čini sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz i da se tako važan i očekivani samit lidera dvije zemlje održi na Aljasci", rekao je diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, prenosi agencija RIA.

Ruski predsednik Vladimir Putin navodno je američkom izaslaniku Stivu Vitkofu izneo sveobuhvatan predlog o prekidu vatre, nudeći obustavu rata u zamjenu za istočne regione Ukrajine. Ovu informaciju, pozivajući se na evropske i ukrajinske zvaničnike, objavio je 8. avgusta The Wall Street Journal, a prenosi Kyiv Independent.

Prema evropskim zvaničnicima koji su informisani o razgovoru, Putin je Vitkofu rekao da bi Rusija pristala na potpuni prekid vatre ako Kijev povuče svoje snage iz regiona Donjeck. Time bi Moskva osigurala potpunu kontrolu nad Donjeckom i Luganskom, kao i nad Krimom.

Evropski zvaničnici upoznati s predlogom navodno su izrazili ozbiljne sumnje, strahujući da Putin odugovlači s pregovorima kako bi izbegao sekundarne sankcije koje je najavio američki predsjednik Tramp. Dodatnu zabrinutost izaziva i nejasnoća oko sudbine djelimično okupiranih teritorija u Zaporožju i Hersonu, jer nije jasno da li bi se linija fronta zamrzla na sadašnjim položajima ili bi se ruske snage povukle.

WSJ navodi da se Putinov predlog sastoji iz dvije faze. Prva bi uključivala povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i zamrzavanje linije fronta. U drugoj fazi, Tramp i Putin bi dogovorili konačni mirovni sporazum, o kojem bi se naknadno pregovaralo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

