Ruski predsjednik, Vladimir Putin, moći će sledeće nedelje da se sastane sa Trampom bez straha od hapšenja. Razlog tome je što ni SAD ni Rusija nisu potpisnice statuta kojim je osnovan Međunarodni krivični sud.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Kada predsjednik Rusije, Vladimir Putin, sledeće nedelje otputuje na Aljasku gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, moći će to da učini bez straha od hapšenja. Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je 2023. godine nalog za hapšenje Putina, ali ni Rusija ni SAD nisu potpisnice Rimskog statuta, kojim je sud osnovan 2002. godine.

MKS je optužio ruskog predsjednika za ratni zločin, nezakonite deportacije dece iz okupiranih područja Ukrajine u Rusiju. Kremlj je postupke suda nazvao "skandaloznim i neprihvatljivim".

Putin posjetio Mongoliju prije dvije godine

Putin je bio oprezan sa svojim putovanjima otkako je poternica raspisana, 2023. godine je odbio poziv na samit u Južnoj Africi. Ipak, iste godine je otputovao u Mongoliju, koja je potpisnica Rimskog statuta.

Mongolija je tada tvrdila da, prema članku 98. Rimskog statuta, država ne može da djeluje u suprotnosti sa svojim obvezama prema međunarodnom pravu u pogledu diplomatskog imuniteta osobe. Mongolske vlasti su tvrdile da Putin, kao ruski čelnik, uživa apsolutni imunitet, osim ako ga se Rusija ne odrekne.

Sud je odbacio tu tvrdnju, rekavši da drugi članak ukida sve imunitete. Veće sudija tvrdilo je da su države članice “dužne da uhapse i predaju osobe na koje se odnose nalozi MKS-a, bez obzira na službeni položaj ili nacionalnost".

MKS se oslanja na zemlje članice kada je u pitanju hapšenje i izručenje osumnjičenika Hagu, gdje mu je sjedište. Putin je 2024. posjetio Kinu i Severnu Koreju, dvije zemlje koje nemaju potpisan ugovor s MKS-om.

Tramp u februaru naredio sankcije protiv MKS-a

Ne samo da Sjedinjene Države nikada nisu bile potpisnice Rimskog statuta, nego je u februaru Tramp naredio sankcije protiv suda nakon što je izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta.

Izvršnom uredbom optužio je MKS za učešće u "nelegitimnim i neutemeljenim radnjama usmjerenim protiv Amerike i našeg bliskog saveznika Izraela".

Amerikanci će vjerovatno morati da ukinu sankciju Putinu da bi on mogao da uđe u SAD

Iako ne postoji opasnost od hapšenja, američko Ministarstvo finansija će vjerovatno morati da ukine sankcije Putinu, kako bi on mogao da uđe u SAD, kao što je to učinilo kad je Putinov izaslanik Kiril Dmitriev stigao u Vašington u aprilu.

Neki misle da je upravo jedan od razloga zašto je Putin pristao na samit na Aljasci. Umjesto nametanja sankcija Rusiji, kako je Tramp prijetio poslednjih dana, SAD će jednu ukinuti. Čak i ako je samo privremeno, to bi bila izuzetno simbolična i velika pobjeda, piše Sky News.

Tramp i Putin će se sastati da bi pregovarali o završetku rata u Ukrajini. Sastanak će se održati u atmosferi Trampove najave da će uvesti nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njenog izvoza, osim ako ruski čelnik ne pristane da prekine sukob s Ukrajinom, dug tri i po godine.